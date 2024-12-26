М2 запустил сервис знакомств для риелторов из разных регионов

Экосистема недвижимости М2 запустила сервис для поиска и совместной работы риелторов из разных регионов — «Найти профи». Новое решение уже доступно в приложении платформы. Об этом CNews сообщили представители М2.

Функционал сервиса похож на известное приложение для знакомств. Только в этом случае цель риелторов — поиск партнеров и коллег для проведения межрегиональных сделок.

Чтобы начать пользоваться сервисом необходимо заполнить анкету, указать свой род деятельности: риелтор, юрист или кредитный брокер. Затем — выбрать специализацию: юридическая помощь, покупка/продажа, аренда или ипотека. Далее можно указать регион деятельности — так формируется база профессионалов рынка недвижимости, которые готовы работать с коллегами из других регионов. Выбор специалиста происходит по знакомой механике: пролистыванием анкет. Есть возможность применять фильтры для поиска по компетенциям и регионам.

«По данным нашего аналитического центра, каждая третья сделка с недвижимостью является межрегиональной. Очевидно, что этот тренд будет актуальным и в 2025 г. Однако такие сделки обладают особой спецификой: риелтор должен знать особенности регионального рынка. Поэтому, весной 2024 г. мы запустили пилот сервиса «Найти профи» в формате чат-бота в Telegram. За время тестирования программы нам удалось сформировать масштабную партнерскую сеть между риелторами из разных регионов. После чего мы приняли решение о масштабировании пилота до полноценного сервиса и его включении в состав приложения М2. В будущем планируем расширить функционал сервиса, добавить систему оценки участников, открыть поиск профи для физических лиц, а также пополнить список профессий для комплексной работы», — сказала Юлия Рыкунова, сооснователь и директор по развитию бизнеса в М2.

Также, по данным аналитического центра М2, средний чек межрегиональной сделки на первичке в 2024 г. составил 7,2 млн руб., что на 2% больше, чем в среднем по рынку. На вторичном рынке разница значительнее — средний чек по рынку в целом здесь около 5,8 млн руб., а в межрегиональном сегменте — 7,2 млн руб., то есть на 22% больше. Такая разница объясняется влиянием регионального фактора — люди в основном мигрируют в города с более высоким уровнем жизни или в южные регионы страны, где стоимость жилья выше, чем в среднем по стране.

Аналитики М2 определили регионы-доноры, жители которых чаще покупают жилье, не в родном регионе, а в других регионах страны. Так, в Новосибирской области доля таких сделок достигает 80%, в Ленинградской области — 65%, в Московской области — около 50%. Топ регионов-получателей немного отличается. Например, в 75% случаев недвижимость в Ленинградской области была куплена приезжими, в Московской области доля таких сделок превышает 60%, в Нижегородской области — 55%.