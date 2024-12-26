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«МегаФон»: россияне выбирают онлайн-банки

Владельцы смартфонов Apple намного активнее пользуются услугами онлайн-банкинга, чем владельцы гаджетов на базе Android, а общий объем трафика в 2024 г. на банковские сервисы и приложения вырос более чем в полтора раза по сравнению с 2023 г. Это объясняется увеличением количества сервисов, которые предоставляют банки, и простотой получения услуг, что позволило расширить число пользователей за счет людей старшего поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Количество устройств (смартфонов и планшетов), которые используются для онлайн-банкинга, в период с января по середину декабря 2024 г. выросло на 15% к аналогичному периоду 2023 г.. Об этом свидетельствуют результаты исследования «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей.

Несмотря на исчезновение из Google Play и AppStore ряда банковских приложений и связанные с этим сложности, число пользователей онлайн-банкинга растет, в первую очередь за счет тех групп населения, которые ранее не доверяли подобным услугам. Так, клиентов банков в онлайне в возрасте 61-70 лет стало больше на 23%, а людей старше 70 лет - на 42%, чем в прошлом году.

Наибольший прирост количества онлайн-клиентов зарегистрирован среди владельцев iPhone. С января по середину декабря 2024 г. этот показатель вырос на четверть по отношению к аналогичному периоду 2023 г. А вот владельцев Android, потребляющих услуги банков онлайн, стало больше лишь на 13%.

Всего же банковскими приложениями и онлайн-версиями личных кабинетов в среднем по итогам января-декабря 2024 г. пользовался 91% абонентов сотового оператора, имеющий смартфоны или планшеты.

Интенсивно растет и потребление трафика в банковских сервисах. Прирост трафика с января по середину декабря 2024 г. по сравнению с аналогичным показателем 2023 г. составил 60%. Общий интернет-трафик за аналогичный период вырос чуть более чем на 10%. Таким образом, трафик на сайты и приложения банков вырос в шесть раз сильнее, чем средние показатели интернет-пользования среди абонентов.

iOS-устройства занимают 22% от общего числа пользователей онлайн-банкинга, а потребляют 30% от трафика, в то время как Android-устройства составляют 72%, а потребляют лишь 66% трафика.

Тот факт, что владельцы Apple-девайсов больше скачивают и передают, подтверждает и анализ трафика за последние два года. Потребление за 2024 г. к аналогичному периоду 2022 г. выросло на 150% на iOS и лишь на 105% на Android.

С точки зрения гендерного разделения два года назад мужчины занимали 53% онлайн-клиентов, в 2023 э. показатель увеличился до 69%, а в 2024 г. вернулся к показателям двухлетней давности.

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