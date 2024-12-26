На B2B-Center вышел хоккейный клуб из Татарстана

ХК «Нефтехимик» — российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб основан в 1968 г. и базируется в Нижнекамске Республики Татарстан.

Для обеспечения потребностей ХК «Нефтехимик», МХК «Реактор» и ДЮСШ «Нефтехимик» Клуб регулярно закупает на торговой площадке B2B-Center различные категории товаров и услуг: хоккейную форму, экипировку и спортивную одежду, электронику и оргтехнику, канцелярские и хозяйственные товары, электрическое и сантехническое оборудование, услуги по авиаперевозкам, проживанию, питанию команд и поставке запасных частей. ХК «Нефтехимик» также реализует на B2B-Center невостребованные товары, проведя с момента выхода на ЭТП более 200 процедур. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Выбор B2B-Center обусловлен большим пулом активных поставщиков на площадке и высоким уровнем конкуренции в процедурах, качественной клиентской и технической поддержкой, наличием дополнительных сервисов для повышения эффективности закупок.

Хоккейный клуб планирует и дальше повышать эффективность закупочной функции, перенимая опыт партнеров B2B-Center.