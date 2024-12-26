В «Контур.Фокус» добавили отчет о рисках, рекомендованный Росфинмониторингом

В линейке «Комплаенс» «Контур.Фокуса» появилась возможность составить отчет о рисках по ПОД/ФТ. Его сдача влияет на индикатор оценки уровня риска компании в личном кабинете на портале Росфинмониторинга. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Росфинмониторинг рекомендует поднадзорным организациям сообщать ему о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма в их деятельности не реже одного раза в год или по мере выявления новых рисков (Методические рекомендации от 01.03.2019 №59). Этот отчет сокращенно называют «Отчет о рисках для Росфинмониторинга».

Подготовка такого отчета требует времени: компаниям приходится выделять время сотрудников, отвечающих за ПОД/ФТ, или обращаться к услугам аутсорсинговых организаций.

Теперь в «Комплаенсе» от «Контур.Фокуса» можно сформировать отчет о рисках для Росфинмониторинга автоматически. Хотя сдача отчета не является обязательной, выполнение рекомендации напрямую влияет на индикатор оценки уровня риска компании в личном кабинете на портале РФМ (сектор «Добровольное сотрудничество и самообучение»). Изменение цвета индикатора на желтый или красный повышает риск проверки субъекта на соблюдение требований антиотмывочного закона.

Новая возможность «Комплаенса» помогает экономить время: отчет создается автоматически на основе анализа данных и рекомендаций Росфинмониторинга всего за два шага. Нужно лишь: выбрать отчетный период и вид деятельности организации; из предложенного списка выбрать меры, которые использовала организация для противодействия легализации доходов, в отчетном периоде.

На основе этой информации и данных из сервиса отчет сформируется автоматически. Остается только проверить его и направить регулятору. Все сформированные отчеты можно посмотреть и скачать в истории отчетов.

Наталья Ступина, аналитик «Контур.Фокуса»: «Мы разработали отчет о рисках на основе рекомендаций Росфинмониторинга, чтобы помочь клиентам снизить вероятность проверок и улучшить показатели в личном кабинете. Новый инструмент упрощает подготовку документации, позволяет соблюдать требования регулятора и уменьшает нагрузку на сотрудников комплаенс-подразделений. Это высвобождает время для других важных задач. Аналогичного отчета в других автоматизированных сервисах нет».