В Новый год с быстрым 4G: в тувинском селе «МегаФон» обновил телеком-оборудование

Больше жителей тувинского села Шуй Тувы могут одновременно пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 70 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» провели модернизацию базовой станции в населенном пункте, что позволило расширить емкости LTE-сети и повысить производительность телеком-инфраструктуры.

Шуй – небольшое поселение в Бай-Тайгинском кожууне, расположенное в 4 часах пути на автомобиле из столицы республики – Кызыла. Здесь постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, которые, в основном, занимаются подсобным и сельским хозяйством, а также разведением овец и коз. Социальная инфраструктура в селе представлена школой, детским садом, домом культуры и почтовым отделением.

Село стоит обособленно в горной местности и не входит в перечень туристических локаций, поэтому путешественники здесь – редкие гости. Онлайн-трафик активно генерят сами жители. С начала года они прокачали на 51% больше гигабайт мобильного интернета, чем за январь-ноябрь прошлого года.

Благодаря запуску дополнительного LTE-слоя, работающего в среднем частотном диапазоне, абонентам «МегаФона» стало еще комфортнее звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, пользоваться образовательными платформами и любыми цифровыми сервисами, совершать покупки, получать государственные услуги и многое другое.

Как показывают замеры оператора, после проведённых работ максимальная скорость передачи данных в этом диапазоне составляет 70 Мбит/c.

Модернизация инфраструктуры также обеспечила абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили жители Шуй. Как показывает статистика «МегаФона», 78% звонков они совершают в сетях четвёртого поколения.

«Востребованность услуг связи у жителей Тувы растет в геометрической прогрессии. Только за этот год онлайн-трафик в республике увеличился на 70%. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы последовательно строим новые и модернизируем действующие объекты связи в независимости от того, большой это или маленький населённый пункт. Наша главная задача – создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, которые позволят быстрее решать ежедневные задачи, а свободное время проводить с большим комфортом и разнообразием», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.