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Видеоконференции в корпоративном мессенджере Compass получили редизайн

Разработчики корпоративного мессенджера Compass глобально переработали интерфейс видеоконференций в приложениях для смартфонов и компьютеров. Обновленный интерфейс помогает пользователям быстрее адаптироваться и не чувствовать потери в удобстве и качестве после перехода из Zoom и Microsoft Teams. Кроме того, мобильные видеоконференции теперь расходуют меньше ресурсов смартфона. Об этом CNews сообщили представители Compass.

В последнем обновлении разработчики корпоративного мессенджера Compass обновили дизайн видеоконференций в приложениях на смартфонах и компьютерах. Новый интерфейс помогает бизнесу снизить транзакционные издержки при переходе из Zoom или Microsoft Teams и не тратить время и деньги на переобучение сотрудников.

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Compass
Видеоконференции в корпоративном мессенджере Compass получили редизайн

Кроме того, мобильные видеоконференции теперь расходуют меньше ресурсов устройства. В новой версии разработчики оптимизировали процесс микширования потоков, чтобы даже самые базовые смартфоны не нагревались и тратили как можно меньше заряда аккумулятора. Это поможет пользователям полноценно участвовать во встречах на сотни активных участников, даже если компьютера нет под рукой.

«Мы сделали видеоконференции максимально быстрыми и привычными для пользователя. В обновлении позаботились о том, чтобы в интерфейсе не было лишних кнопок или визуального шума. Особое внимание мы уделили мобильным приложениям, и оптимизировали их так, чтобы смартфон не перегревался и не съедал батарейку, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. – Уже сейчас пользователи почти не видят разницы между конференциями в Compass и Zoom, и мы продолжим совершенствовать их».

Это второе обновление видеоконференций в корпоративном мессенджере Compass за месяц. В предыдущей версии приложения разработчики выпустили адаптивный алгоритм, который помогает бизнесу проводить видеоконференции даже при большой нагрузке на офисный Wi-Fi или слабом мобильном соединении.

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