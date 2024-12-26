Всероссийский Дед Мороз поздравил детей с помощью платформы «МТС Линк»

С помощью отечественной платформы для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» Дед Мороз из Великого Устюга поздравил ребят со всей страны с наступающим Новым Годом. Это поздравление стало частью ежегодной благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ». В 2024 г. генеральным партнером проекта стал холдинг «МТС Медиа». Акция проходит при поддержке Правительства Вологодской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В этом году программа началась второго декабря. Дед Мороз проехал по всей стране и посетил 24 города России, включая Ростов-на-Дону, Читу, Владивосток и Самару. Он вручил долгожданные подарки ребятам из более чем 60 детских домов, школ-интернатов и других социальных учреждений, малообеспеченных и многодетных семей. Для тех, с кем Дед Мороз не смог встретиться лично, были организованы видеозвонки через платформу МТС Линк. Он поздравил детей с новогодними праздниками и рассказал про подарки, которые им отправил.

К благотворительной акции подключились все компании холдинга «МТС Медиа». Благодаря «МТС Лейбл» талантливый мальчик из Брянска получил возможность записать песню в профессиональной студии звукозаписи, она выйдет на «МТС Музыке» и других стриминговых сервисах в конце декабря. «МТС Live» подарил детям сертификаты на посещение новогодних елок, мюзиклов и других мероприятий, а книжный сервис Строки – планшет с электронными книгами. Онлайн-кинотеатр Kion для 13-летней Сони посещение съемочной площадки фильма «Алиса в стране чудес», где она на один день стала частью команды проекта.

«Участие в таких инициативах, как “Путешествие Деда Мороза с НТВ”, — это уникальная возможность внести свой вклад в создание праздника для тех, кому особенно нужна поддержка. С помощью МТС Линк Дед Мороз смог поздравить детей со всей страны, независимо от их местоположения. Платформа обеспечила качественную и стабильную связь, благодаря чему каждый ребенок почувствовал внимание и заботу. Мы уверены, что такие инициативы помогают не только дарить радость, но и укреплять связь между людьми, показывая, как современные технологии могут служить важным социальным целям», — сказала директор по маркетингу «МТС Линк» Любовь Смертина.