«Яндекс Путешествия» рассказали, какие зарубежные страны россияне выбрали для празднования Нового Года

«Яндекс Путешествия» определили топ стран, которые выбирают россияне для празднования Нового года и проведения зимних каникул в 2024-2025 г. Исследование основано на данных бронирований авиабилетов и отелей в период с 28 декабря 2024 г. по 12 января 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Согласно данным по бронированиям отелей и апартаментов, в грядущие январские каникулы россияне отдают предпочтение следующим направлениям:

Белоруссия. В среднем, длительность поездки – три ночи, к поездке начинают готовиться за 66 дней, стоимость ночи в местном отеле — 11 900 руб.

Таиланд. В среднем, длительность поездки – шесть ночей, горизонт планирования — 84 дня, стоимость перелета — 17 300 руб.

Турция. В среднем, длительность поездки – пять ночей, горизонт планирования — 78 дней, стоимость перелета — 11 800 руб.

Объединенные Арабские Эмираты. В среднем, длительность поездки – пять ночей, горизонт планирования — 79 дней, стоимость перелета — 23 100 руб.

Франция. В среднем, длительность поездки – семь ночей, горизонт планирования — 72 дня, стоимость перелета — 20 500 руб.

Узбекистан. В среднем, длительность поездки – три ночи, горизонт планирования — 66 дней, стоимость перелета — 8 100 руб.

Италия. В среднем, длительность поездки – семь ночей, горизонт планирования — 82 дня, стоимость перелета — 16 400 руб.

Китай. В среднем, длительность поездки – пять ночей, горизонт планирования — 59 дней, стоимость перелета — 14 000 руб.

Армения. В среднем, длительность поездки – четыре ночи, горизонт планирования — 67 дней, стоимость перелета — 9 800 руб.

Испания. В среднем, длительность поездки – семь ночей, горизонт планирования — 69 дней, стоимость перелета — 15 200 руб.

Несколько иначе выглядит десятка самых востребованных стран для заграничных авиаперелетов:

Турция. В среднем, к восьмидневной поездке готовятся за 74 дня до вылета. Средняя стоимость перелета на одного человека в обе стороны — 57 200 руб.

Армения. В среднем, длительность поездки – восемь дней, горизонт планирования — 57 дней, стоимость перелета — 38 400 руб.

Узбекистан. В среднем, длительность поездки – восемь дней, горизонт планирования — 68 дней, стоимость перелета — 35 900 руб.

Объединенные Арабские Эмираты. В среднем, длительность поездки – восемь дней, горизонт планирования — 79 дней, стоимость перелета — 67 200 руб.

Белоруссия. В среднем, длительность поездки – семь дней, горизонт планирования — 78 дней, стоимость перелета — 17 500 руб.

Таиланд. В среднем, длительность поездки – 12 дней, горизонт планирования — 106 дней, стоимость перелета — 111 700 руб.

Казахстан. В среднем, длительность поездки – восемь дней, горизонт планирования — 63 дня, стоимость перелета — 41 600 руб.

Китай. В среднем, длительность поездки – 10 дней, горизонт планирования — 83 дня, стоимость перелета — 67 900 руб.

Азербайджан. В среднем, длительность поездки – семь дней, горизонт планирования —74 дня, стоимость перелета — 40 100 руб.

Сербия. В среднем, длительность поездки – семь дней, горизонт планирования — 74 дня, стоимость перелета — 40 100 руб.

Причины популярности этих стран могут быть различными.

Турция по-прежнему остается одним из лидеров по популярности среди россиян. Привлекает безвизовым режимом, возможностью совместить культурный отдых с морем, относительно недолгим перелетом, разнообразием отелей на любой бюджет и хорошим сервисом, а также большим выбором программ и развлечений на Новый год.

Пляжные курорты Таиланда также традиционно пользуются спросом в зимний период. Теплое море, экзотическая природа и богатая культурная программа делают эту страну привлекательной для новогоднего отдыха.

Сербия привлекает туристов своей гостеприимностью и относительно невысокими ценами, а также большим количеством интересных исторических объектов. Новогодние праздники в Сербии — это сочетание европейской культуры и балканского колорита.

Китайские города, такие как Пекин и Шанхай, а также горнолыжные курорты, интересны российским туристам из-за своей экзотической культуры, гастрономического разнообразия, красочных новогодних традиций, возможности совершить шопинг и открыть для себя что-то новое.