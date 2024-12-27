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DIY-ритейл освоился в онлайн

DIY-ритейл продолжает свое стремительное развитие на фоне повышенного ввода жилья и ипотечного кредитования в 2021-2023 гг., рекордные показатели которых предопределили рост этого сегмента на ближайшие несколько лет. Так, по данным консалтинговой компании IBC Real Estate оборот DIY-рынка в 2024 г. составил 8,2 трлн руб. (+21% г/г). Об этом CNews сообщили представители IBC Real Estate.

Основным каналом реализации, на который приходится 88,9% продаж, остается офлайн-розница с оборотом 7,3 трлн руб. Совокупная доля онлайн-продаж DIY (с учетом маркетплейсов) в 2024 г. достигла 11,1% (+0,2 п.п.) от общего оборота или 911 млрд руб. в абсолютных значениях. Онлайн-продажи в категории растут сопоставимыми темпами, но все же опережают рост DIY-рынка в целом. По итогам 2024 года совокупный рост онлайн-DIY (с учетом продаж на маркетплейсах) составляет 23%.

В структуре объема доля онлайн-продаж через интернет-магазины DIY-ритейлеров все еще превышает объем реализации на универсальных маркетплейсах и составляет 60% от общего объема онлайн-продаж DIY-товаров. Так, на собственные интернет-магазины DIY-ритейлеров приходится 547 млрд руб. Крупнейшими игроками, на которых приходится около 70% онлайн-продаж в данной категории, являются ВсеИнструменты.ру, Петрович и Лемана ПРО. Объем онлайн-продаж DIY-товаров мультикатегорийных маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «Магнит Маркет», «Мегамаркет», «Яндекс Маркет» и др.) составляет 365 млрд руб.

По темпам роста – баланс между интернет-магазинами DIY-ритейлеров и универсальными маркетплейсами сохраняется. Совокупный рост онлайн (с учетом маркетплейсов) в 2024 г. находится на уровне 23%.

Стратегии игроков, как в розничной торговле в целом, так и в DIY-сегменте в частности, выстраиваются в условиях тренда на создание омниканальной модели, которая трансформируется так же стремительно, как и потребительское поведение. Если раньше омниканальность подразумевала умелое сочетание офлайн- и онлайн-сервиса, то сегодня речь идет о системе, обеспечивающей единый покупательский опыт в офлайн и нескольких форматах онлайн (собственный интернет-магазин, маркетплейсы, боты в мессенджерах и социальных сетях). При этом каждый канал продаж предполагает свою стратегию развития.

Через универсальные маркетплейсы, на которые приходится 40% онлайн-рынка DIY, чаще всего приобретают такие категории, как товары для дома и мелкие товары для ремонта, которые всегда должны быть под рукой, однако покупка крупногабаритных и дорогостоящих DIY-товаров на маркетплейсах уже стала частью потребительской практики населения. Одним из основных преимуществ мультикатегорийных маркетплейсов остается возможность приобрести необходимые и сопутствующие, а порой и импульсивно выбранные товары. Широкий ассортимент позволяет потребителю выбрать среди товаров как крупнейших DIY-ритейлеров, так и более мелких и непрофильных игроков, а также среди товаров СТМ маркетплейсов (например, товары таких брендов как Ozon home от Ozon, Razz от Wildberries, Pragma от «Яндекс Маркета»).

В условиях, когда приобретение товаров на маркетплейсах стало частью повседневной практики потребителей, которые ценят комфорт и скорость, особую ценность приобретает возможность заказать товар на маркетплейсе со знакомым интерфейсом и забрать через пару дней в ПВЗ, который расположен в шаговой доступности. Несмотря на то, что DIY-ритейлеры развивают доставку товаров в партнерские ПВЗ (особенно в рамках региональной экспансии), доступность ПВЗ крупнейших универсальных маркетплейсов – OZON и Wildberries – выше за счет более широкой собственной сети, а также ввиду работы с партнерами. Общее количество ПВЗ уже превышает 155 тыс.: OZON и Wildberries – более 95 тыс., а также ПВЗ партнеров двух маркетплейсов – «Почта России» и 5Post – более 60 тыс. В то же время количество ПВЗ партнеров DIY-ритейлеров – «Почта России», СДЭК, «Яндекс Маркет», boxberry и 5Post – достиг более 85 тыс.

При этом собственные интернет-магазины DIY-ритейлеров остаются востребованными среди потребителей. Оформляя заказ в интернет-магазине, покупатель может не только оформить доставку на дом, но и воспользоваться дополнительными услугами – от доставки до нужной комнаты с распаковкой и сборкой до аренды дополнительного оборудования (например, покупатель может заказать разгрузку крупногабаритных товаров манипулятором или аренду плиткореза).

Также важен и высокий уровень лояльности потребителей ритейлерам категории строительно-отделочных материалов, товаров для дома и мебели. Одна из стратегий приобретения DIY-товаров (особенно крупногабаритных и дорогостоящих) предполагает приобретение товара в интернет-магазине ритейлера после ознакомления с ним в офлайн-магазине этого же ритейлера. Заказывая товар через его сайт, потребитель уверен в качестве товара, уверен в том, что ему привезут именно тот товар, который он несколько дней назад присмотрел в магазине ритейлера. В случае возникновения проблем на любом из этапов – от качества доставки до качества товара – репутационные издержки несет сам ритейлер.

«Одной из ключевых причин активного развития DIY-сегмента стали рекордные показатели рынка жилищного строительства, связанные с действующими ранее льготными ипотечными программами. В ближайшие два-три года спрос на товары для дома и ремонта будет сохраняться ввиду завершения значительного объема проектов на этапе строительства. Москва останется ключевым рынком, однако влияние регионов России продолжит возрастать, в том числе с ростом уровня доходов населения. При этом DIY-сегмент продолжает активную трансформацию с точки зрения каналов продаж, улучшения клиентского опыта и форматов развития своей недвижимости», – сказал Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate.

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