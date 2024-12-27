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Группа компаний «Отрада» автоматизировала процессы с помощью сервисов «Контура»

«Диадок» позволил перевести 90% документов в электронный вид, а «Толк» обеспечил стабильную связь с партнерами и коллегами. Работу в сервисах упростила единая учетная запись: сотрудникам не пришлось создавать аккаунты для разных решений. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Отрада» — агропромышленная компания, которая охватывает все этапы производства: от выращивания зерна до розничной торговли мясной продукцией. Основное направление — селекция и генетика свиней.

Партнеры компании работают по всей России и за рубежом. Раньше обмен бумажными документами отнимал много ресурсов. Договоры копились на подписи, а если контрагенты допускали ошибки, приходилось пересылать бумаги заново.

«Диадок» позволил ускорить процессы и снизить затраты на курьерскую службу. По некоторым направлениям, включая генетику, доля электронных документов теперь близка к 100%.

Никита Свиридов, старший системный инженер ГК «Отрада»: «Переход на ЭДО позволил сократить время на обработку документов, устранить риски потерь и ошибок, которые часто случались при работе с бумажными документами. Важным шагом стала интеграция «Диадока» с внутренней системой учета. Теперь достаточно нажать одну кнопку, чтобы отправить документ, — это экономит часы работы специалистов».

Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Диадок»: «Нашему клиенту ГК «Отрада» удалось оцифровать почти 100% документов и увеличить эффективность сотрудников, избавив их от бумажной работы. Это говорит о том, что ЭДО становится повседневным инструментом для любого бизнеса — и для небольших компаний, и для крупных организаций с высоким трафиком».

Чтобы оперативно связываться с партнерами и сотрудниками группы компаний, в «Отраде» внедрили «Толк». Сервис поддерживает высокое качество связи даже при низкой скорости интернета. Прежнее решение не всегда работало стабильно, и деловые переговоры срывались.

Партнерам, которые подключаются к встречам, не нужно регистрироваться в «Толке» и устанавливать приложение — сервис работает в любом популярном браузере. Это упрощает работу. Сотрудники используют единые учетные записи и для «Толка», и для «Диадока».

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Наша задача — сделать так, чтобы компаниям любого масштаба не пришлось тратить дополнительный ресурс на интеграцию «Толка» в собственную инфраструктуру. Понимаем, что скорость внедрения сервиса и удобство интерфейса напрямую влияют на пользовательский опыт, восприятие продукта внутри компании».

С помощью сервисов «Контура» «Отрада» автоматизировала рутинные процессы, ускорила взаимодействие с контрагентами и обеспечила связь между офисами.

«Контур.Диадок» — сервис для электронного документооборота с контрагентами. Позволяет отправлять акты, накладные, счета‑фактуры и другие документы без затрат на печать, доставку и хранение. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары, вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами.

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