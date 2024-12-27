«Нет» рутине, «да» удовольствию от вождения: свыше 650 тысяч человек уже воспользовались удобной экосистемой для автолюбителей

Более 650 тыс. человек уже воспользовались выгодными предложениями от новой экосистемы Сбербанка для автолюбителей. Новый сервис стартовал в четвертом квартале 2024 г., в нем собраны полезные решения для всех категорий автолюбителей — тех, кто уже владеет автомобилем или задумывается о его приобретении, и тех, кто отдает предпочтение аренде. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Треть пользователей сервиса интересуются в первую очередь автокредитом, чуть меньше трети — оформлением ОСАГО. Растет интерес к долгосрочной подписке на авто, как альтернативному способу быть за рулем. Каждый пятый автолюбитель активно интересуется акциями (так называемой «автовыгодой месяца»).

Однако это далеко не полный перечень предложений и сервисов, которые доступны автолюбителям в экосистеме Сбербанка. С удобным калькулятором легко рассчитать ежемесячный платеж при оформлении автокредита — достаточно ввести требуемую сумму и комфортный срок выплаты. Купить или продать авто с минимальными рисками поможет сервис «Безопасная сделка». Кроме того, в новом разделе можно оставить заявку на подбор машины, узнать, как заправить авто с помощью бонусов «Спасибо», сделать ТО и сэкономить, а также арендовать авто для однократной поездки. Сформировать выгодные и полезные предложения помогли сами клиенты, которые охотно участвовали в опросах и исследованиях. Услуги предоставляет как сам Сбербанк, так и его проверенные партнеры: каршеринг «Ситидрайв», сервис для покупки, обслуживания и продажи авто «СберАвто» и другие.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка: «Запросы автолюбителей подсказали нам, что на рынке есть потребность в комплексных услугах: например, при выборе автомобиля может потребоваться услуга подбора, после покупки его нужно застраховать, приобрести какие-то аксессуары, а если водитель не привязан к личному авто, то в некоторых ситуациях ему удобнее воспользоваться каршерингом или подпиской. Поэтому мы решили собрать максимально широкий перечень проверенных услуг и сервисов на рынке авто и дать людям единую точку доступа к ним. Мы проанализировали популярность тех или иных услуг, протестировали удобство клиентского пути, и видим, что этот раздел за короткий срок стал востребован: более 650 тыс. клиентов зашли на сайт, чтобы закрыть ту или иную потребность. Уверены, этот показатель будет только расти, поскольку людям больше не нужно тратить время на поиск надежных и выгодных сервисов, достаточно зайти на сайт "Сбера", а во взаимодействии с авто остается самое главное — удовольствие от поездок».