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Приложение сети «Связь.ON» доступно в Google Play

Официальное приложение сети мультицентров «Связь.ON» появилось в Google Play. В нем представлена бесконечная виртуальная полка «Связь.ON» с электроникой, гаджетами, бытовой техникой, аудиосистемами, инструментами и другими товарами, а также вклады и страховки. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

Все акции, промокоды и скидки действуют и в приложении.

«Наше приложение работает в формате полноценного мультицентра «Связь.ON» — в нем доступен и весь каталог товаров, и выбор финтех-услуг от многих банков и страховых компаний. Если же нужна качественная консультация, наша команда хорошо обученных специалистов в мультицентрах всегда поможет во всем разобраться и подобрать наиболее подходящее конкретному клиенту решение, — сказала Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON».

В сети «Связь.ON» работают уже 200 мультицентров в более чем 140 городах. Компания планирует открыть несколько сотен мультицентров к середине 2025 г. по всей стране, в первую очередь, в городах и агломерациях от 30 тыс. жителей, которые обеспечат шаговую доступность товаров и услуг.

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