CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Создатели видеоконтента получили гранты от VK

Координационный совет выбрал победителей программы грантовой поддержки VK для создателей видеоконтента. Финансирование получит 21 проект авторов сообществ «ВКонтакте» из Бурятии, Татарстана, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Московской областей и других регионов России. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK запустила программу грантовой поддержки для создателей видеоконтента 15 октября 2024 г. На грант до 5 млн руб. претендовали авторы открытых сообществ, на которые подписаны более тысячи человек. Победители получают вознаграждение на создание развлекательно-образовательного видео в горизонтальном формате длительностью от 10 минут.

Тематика длинного видео могла быть любой – от научпопа до кулинарии. Главное, чтобы контент носил нерекламный характер, а сообщество автора не содержало преимущественно коммерческий контент.

Программа была открыта для авторов контента в течение месяца. Всего авторы подали на грант 1191 идею. Самыми популярными темами видео оказались культура, образование, интервью, путешествия и отдых, здоровье и психология.

Координационный совет VK выбрал 21 лучший проект. Среди них проект «Русский попс» про исследование российской поп-музыки с 1991 г. до сегодняшнего дня, проект «Блогинг без возраста», который объединяет начинающих видеоблогеров старшего возраста и молодых топовых блогеров Москвы, проект «Человек на Земле. Ожидание, реальность и будущее», исследующий процесс переезда из города в сельскую местность и др. С полным списком победителей можно ознакомиться в паблике «VK Сообщества».

В составе координационного совета работали креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, директор по дизайну VK Артемий Лебедев, основатель и генеральный директор группы компаний Didenok Team Кирилл Диденок, генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, блогеры Александр Рогов и Влад А4, стендап-комик Варвара Щербакова и другие профессионалы из сферы медиа — топ-менеджеры VK, руководители крупнейших российских медиакомпаний и проектов, артисты и популярные блогеры.

«Гранты для создателей видеоконтента позволят победителям воплотить в жизнь проекты, на которые по разным причинам ранее могло не хватать ресурсов. Глобальная задача подобных инициатив — помогать авторам, в том числе, владельцам небольших сообществ, развиваться, реализовывать масштабные идеи и создавать увлекательный и разнообразный контент для пользователей VK», — сказал Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK.

«Мы планировали назвать больше победителей, но жюри подошло к выбору лучших идей максимально строго. В результате из почти 1200 заявок гранты получило очень ограниченное число авторов — те, кто предложил самые увлекательные и полезные аудитории проекты. Кроме того, VK Гранты — это возможность получить не только деньги, но и опытного напарника. Команда VK будет поддерживать победителей, контролировать эффективность и качество, в чем-то, если потребуется, помогать», — отметила Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.

«Я думаю, что грантовая поддержка необходима, причем в разных сферах, не только в медиа. Потому что есть люди, у которых, к сожалению, нет возможности творить и не думать о деньгах. Надеюсь, что нам удалось распределить поддержку правильно — помочь авторам, у которых действительно есть классная мощная идея и большие перспективы», — сказала Варвара Щербакова, стендап-комик, участница проектов «Женский стендап на ТНТ», «Женский форум».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews 

Древний почти 70-летний язык программирования восстал из мертвых. Он идеально подошел для сверхпопулярной видеоигры

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

Ozon наконец-то станет российской компанией

В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще