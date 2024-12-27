Создатели видеоконтента получили гранты от VK

Координационный совет выбрал победителей программы грантовой поддержки VK для создателей видеоконтента. Финансирование получит 21 проект авторов сообществ «ВКонтакте» из Бурятии, Татарстана, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Московской областей и других регионов России. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK запустила программу грантовой поддержки для создателей видеоконтента 15 октября 2024 г. На грант до 5 млн руб. претендовали авторы открытых сообществ, на которые подписаны более тысячи человек. Победители получают вознаграждение на создание развлекательно-образовательного видео в горизонтальном формате длительностью от 10 минут.

Тематика длинного видео могла быть любой – от научпопа до кулинарии. Главное, чтобы контент носил нерекламный характер, а сообщество автора не содержало преимущественно коммерческий контент.

Программа была открыта для авторов контента в течение месяца. Всего авторы подали на грант 1191 идею. Самыми популярными темами видео оказались культура, образование, интервью, путешествия и отдых, здоровье и психология.

Координационный совет VK выбрал 21 лучший проект. Среди них проект «Русский попс» про исследование российской поп-музыки с 1991 г. до сегодняшнего дня, проект «Блогинг без возраста», который объединяет начинающих видеоблогеров старшего возраста и молодых топовых блогеров Москвы, проект «Человек на Земле. Ожидание, реальность и будущее», исследующий процесс переезда из города в сельскую местность и др. С полным списком победителей можно ознакомиться в паблике «VK Сообщества».

В составе координационного совета работали креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, директор по дизайну VK Артемий Лебедев, основатель и генеральный директор группы компаний Didenok Team Кирилл Диденок, генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, блогеры Александр Рогов и Влад А4, стендап-комик Варвара Щербакова и другие профессионалы из сферы медиа — топ-менеджеры VK, руководители крупнейших российских медиакомпаний и проектов, артисты и популярные блогеры.

«Гранты для создателей видеоконтента позволят победителям воплотить в жизнь проекты, на которые по разным причинам ранее могло не хватать ресурсов. Глобальная задача подобных инициатив — помогать авторам, в том числе, владельцам небольших сообществ, развиваться, реализовывать масштабные идеи и создавать увлекательный и разнообразный контент для пользователей VK», — сказал Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK.

«Мы планировали назвать больше победителей, но жюри подошло к выбору лучших идей максимально строго. В результате из почти 1200 заявок гранты получило очень ограниченное число авторов — те, кто предложил самые увлекательные и полезные аудитории проекты. Кроме того, VK Гранты — это возможность получить не только деньги, но и опытного напарника. Команда VK будет поддерживать победителей, контролировать эффективность и качество, в чем-то, если потребуется, помогать», — отметила Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.

«Я думаю, что грантовая поддержка необходима, причем в разных сферах, не только в медиа. Потому что есть люди, у которых, к сожалению, нет возможности творить и не думать о деньгах. Надеюсь, что нам удалось распределить поддержку правильно — помочь авторам, у которых действительно есть классная мощная идея и большие перспективы», — сказала Варвара Щербакова, стендап-комик, участница проектов «Женский стендап на ТНТ», «Женский форум».