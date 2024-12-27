CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

«ТрансТелеКом» подключил к Wi-Fi 7 станций МЦД

Пассажиры еще 7 железнодорожных станций транспортной системы Москвы получили доступ к публичному Wi-Fi. Беспроводное подключение к интернету организовано провайдером цифровых сервисов компанией «ТрансТелеКом».

Зона покрытия Wi-Fi постепенно охватывает все большее количество станций Московских центральных диаметров. В декабре к Wi-Fi были подключены станции Верхние Котлы, Железнодорожная, Новохохловская, Нижегородская, Ростокино, Толстопальцево, Ховрино.

Доступ осуществляется в бесшовном режиме – без необходимости переподключения в процессе смены локаций в пределах станции.

«Мы понимаем, что беспроводной доступ к интернету – востребованный и популярный сервис, и намерены и далее расширять зону комфортной цифровой среды для пассажиров», – отметил заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

Древний почти 70-летний язык программирования восстал из мертвых. Он идеально подошел для сверхпопулярной видеоигры

7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews 

Ozon наконец-то станет российской компанией

В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще