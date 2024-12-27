«Яндекс Go» подвел итоги 2024 года в «Такси»

Аналитики «Яндекс Go» подвели итоги уходящего года в «Такси» и подсчитали основные итоги года для пассажиров — расстояние и время, проведенные в поездках, а также сумму оставленных водителям чаевых.

По данным сервиса, с начала 2024 г. россияне проехали на такси 18,8 млрд км. Это на 11% больше, чем годом ранее, и в три раза больше расстояния от Земли до Плутона. Всего в пути пассажиры провели 615 млн часов или 702 века. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Число поездок, в которых россияне оставляли чаевые, за год выросло на 27%. С начала 2024 г. водители получили 4,3 млрд руб. чаевых — на 56% больше год к году. В комментариях к чаевым пассажиры отмечали позитивные моменты в поездках, например, приятный разговор с водителем или его отзывчивость.