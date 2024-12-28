Кластер EdTech РАЭК провел исследование достижения карьерных целей пользователями цифровых платформ

Кластер EdTech Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) изучил результаты пользователей платформ Skillbox, Skillfactory, Contented, GeekBrains (входят в EdTech-холдинг Skillbox) по достижению целей обучения. По итогам 2024 г. 106,5 тыс. студентов платформ образовательного холдинга Skillbox достигли своих карьерных и образовательных целей. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Цели прохождения онлайн-обучения

По данным исследования основная цель обучения россиян на цифровых образовательных платформах — освоить новую профессию и найти новую работу (45%). Еще 14% хотели бы повысить компетенции для карьерного роста на текущем месте работы, 11% — сменить формат работы, например, на удаленный, 10% — улучшить навыки для работы на фрилансе, 6% — углубить или освежить знания для текущей работы, 6% — для саморазвития и в качестве хобби, 5% — получить представление о новой профессии, 3% — начать свой бизнес.

Динамика достижения целей обучения

Достигает своей цели, пройдя от половины до 70%, каждый пятый студент профессий и треть слушателей курсов. Пройдя от 71% до 90% программы — 19% студентов профессий и 35% слушателей курсов. Завершая обучение и пройдя от 91% до 100% программы — четверть студентов профессий и большинство (55%) слушателей курсов достигают поставленной карьерной или образовательной цели.

В совокупности, на четвертый квартал 2024 г. общее количество пользователей по холдингу Skillbox, достигших своих карьерных и образовательных целей, достигло 106,5 тыс. накопленным итогом за все время работы платформ.

«Мы постоянно анализируем, как учатся наши студенты, насколько они удовлетворены обучением. И заметили, что часть студентов находят работу уже во время обучения. Кроме того, появляется все больше программ нелинейного обучения, например, практикоориентированные курсы «Триноль Skillbox», построенные на модели 4С/ID. Оказалось, что некоторым студентам, в зависимости от их целей обучения, достаточно пройти только часть учебного материала для достижения желаемого результата. Благодаря бессрочному доступу к материалам некоторые учащиеся разбивают обучение на этапы, то есть сначала проходят одну часть модулей, а спустя время возвращаются и доучиваются. В будущем формат обучения, ориентированный на приобретение конкретных практических навыков, останется востребованным, поскольку рынок нуждается в ускоренной подготовке и переподготовке специалистов», — Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox.

Методология

В исследовании использовали опрос студентов и данные Центра развития карьеры холдинга. Учитывались пользователи, которые обучаются на профессиях — долгосрочных программах, состоящих из нескольких курсов, блоков или модулей (длительностью от 12 месяцев и более) и на курсах по конкретному навыку или ПО (длительностью от 1 до семи месяцев). В основу исследования легла сформулированная в 2022 году НИУ ВШЭ методология оценки количества выпускников, достигших образовательных целей, расширенная в 2024 г. по размеру выборки и охватывающая не только выпускников платформ, но и студентов, которые прошли программу на 50% и более. Пользователи были поделены в зависимости от прогресса в обучении и длительности самой программы. Анализ включает также расширенный перечень карьерных и образовательных целей.