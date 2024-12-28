МТС распродала первую партию медиаприставок для облачного гейминга в первые часы продаж

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что распродала первую партию игровых приставок МТС Fog Play за 14 часов с момента старта продаж. За это время было продано несколько тысяч устройств. Новая партия консолей появится в продаже в течение двух дней. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший интерес к первой в России специализированной игровой приставки для облачного гейминга был зафиксирован в Москве и области. На столичный регион пришлось 65% продаж. Далее в рейтинге следуют Санкт-Петербург (10%), Новосибирск (6%), Казань (5%) и Краснодар (4,5%).

«Наша приставка вызвала большой интерес у российских геймеров. Это говорит о том, для получения комфортного игрового опыта современным пользователям достаточно облачного гейминга. В первую очередь, это позволяет сэкономить большую сумму. Отмечу, что следующая партия приставок появится в продаже до Нового года на нашей площадке на Ozon. А уже в следующем году мы планируем значительно нарастить объемы продаж», — сказал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

Опыт игры на приставке МТС максимально приближен игре на любой другой современной консоли. Устройство легко подключается в HDMI-вход телевизора, проектора или монитора и настраивается всего за две минуты. Для качественного игрового опыта необходимо стабильное интернет подключение со скоростью от 30 Мбит/с и авторизация по номеру телефона в сервисе МТС Fog Play. В комплект входит приставка, беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель.

Операционная система имеет специальный игровой режим и оптимизированна под облачный гейминг МТС Fog Play. Внутри консоли производительный чипсет Amlogic S905Y4 с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В режиме гейминга поддерживается Full HD и 60 FPS, а геймпад позволяет бесперерывно играть на протяжении 6 часов.

Также с помощью приставки можно смотреть фильмы и телеканалы в 4К. В ней предустановлено приложение Kion и доступна возможность устанавливать другие приложения для Android TV.