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В «Яндекс Картах» и «Яндекс Метро» появились новые станции Троицкой линии московского метро

Пользователи «Яндекс Карт» могут строить маршруты через новые станции на Троицкой линии Московского метрополитена. Станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская» появились в приложениях «Яндекс Карты» и «Яндекс Метро» сразу после открытия.

Теперь «Карты» предложат маршруты с учетом открывшихся станций Троицкой линии и других видов транспорта. Например, приложение сможет подсказать, как лучше всего добраться до работы на новом участке метро с пересадкой на автобус или трамвай.

Выходы всех станций пронумерованы, а примерное расписание доступно прямо в карточках станций. Всё это позволяет проще ориентироваться и планировать поездки.

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