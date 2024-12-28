Yota: интерес россиян к сервисам по поиску работы вырос на треть

Россияне в 2024 г. стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 33% год к году, а количество пользователей увеличилось на 17%. Самым быстрорастущим сервисом стал «Хабр Карьера», помогающий искать работу в ИТ-индустрии. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Также почти в два раза выросло время, которое соискатели проводят на сайтах по трудоустройству. Этот показатель составил в среднем 64 минуты за месяц, что на 19% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на июль и август 2024 г.: в каждом из этих месяцев пользователи тратили в среднем по 86 минут на поиск работы онлайн. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Самым быстрорастущим сервисом в 2024 г. стал «Хабр Карьера»: его аудитория за год увеличилась на 40%, а трафик вырос на 54%. На втором месте по динамике — HeadHunter с приростом на 32% по количеству пользователей и на 48% по трафику. Замыкает тройку лидеров роста Superjob: число соискателей, которые пользовались этим сервисом, увеличилось на 6%, а потребление мегабайт — на 11%.

При этом, несмотря на высокие темпы роста конкурентов, в 2024 г. HeadHunter сохранил первенство в сегменте как по размеру аудитории, так и по объему мобильного трафика. Второе место удерживает Superjob. А вот остальные игроки поменяли позиции. Государственный портал «Работа России» за год поднялся на две строчки за счет роста количества пользователей, потеснив «Работу.ру» и «Зарплату.ру».

Основной прирост (53%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. Женщины тратят в месяц в среднем 62,6 минуты и 3,16 МБ, а мужчины — 62,9 минуты и 3,12 МБ.

Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте группа 56+ с приростом на 24% по количеству пользователей и на 42% по объему мегабайт. Также существенно выросла доля абонентов 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика). А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась.

Аналитики также выяснили, где ищут работу люди разных возрастов. Наиболее молодые пользователи оказались у сервисов «Хабр Карьера» и GeekJob — абоненты до 35 составляют 61% и 62% их аудитории соответственно. А самая высокая доля пользователей старше 46 лет оказалась у Superjob и «Зарплаты.ру» — 36% и 33% соответственно.