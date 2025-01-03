«Авито Работа»: вакансий с предложением премий для сотрудников за последний год стало больше на 27%

По итогам 2024 г. эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность премирования по итогам работы. Результаты исследования показывают, что таких предложений на платформе стало больше на 27% по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Рост числа вакансий с премиями наблюдается в различных отраслях. В строительстве, например, премии часто предлагаются за выполнение нормативов или сверхплановые объемы работ. Наибольший прирост числа вакансий с премиями зафиксирован для бетонщиков. По сравнению с 2023 г. количество таких предложений выросло более чем в три раза (+219%), а средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составляет 114,1 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

Не менее значительный прирост зафиксирован среди плотников. За год количество вакансий с премиями для них выросло в 2,8 раза (+180%). Такие предложения обычно подразумевают выплаты за качественное выполнение работ, соответствие строительным нормативам и отсутствие дефектов. В 2024 г. соискатели на позицию плотника могут рассчитывать на среднюю зарплату в 84,79 тыс. руб. ежемесячно.

Третье место по росту числа вакансий с премиями занимает профессия автоэлектрика. Вакансий для этих специалистов, подразумевающих премии по итогам работы, стало больше в 2,7 раза (+179%) за год, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой роли составили 99,28 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. В этой сфере премии чаще всего связаны с успешной диагностикой и проведением сложных ремонтных работ, а также с превышением плана выполненных заказов.

«В условиях дефицита кадров среди работодателей растет запрос на специалистов рабочих профессий. Мы часто говорим о том, как компании конкурируют за востребованных сотрудников, повышая зарплатные предложения в вакансиях: достойная оплата труда остается одним из наиболее важных факторов для кандидатов при выборе предложения. Однако помимо этого мы видим, что работодатели повышают привлекательность вакансий и за счет других предложений: премий, бонусов и социальных льгот. Например, в III квартале при сравнении год к году число объявлений на платформе с упоминанием ДМС выросло на 58%. Количество вакансий с предложением оплаты питания увеличилось за год на 71%, а с компенсацией транспорта до работы — на 64%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».