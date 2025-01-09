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Банк «Русский Стандарт»: на 71% выросла сумма переводов у россиян в предновогоднем декабре 2024 относительно данных годом ранее

Банк «Русский Стандарт» изучил, как в преддверии новогодних праздников изменились переводы россиян по номеру телефона, между картами, по реквизитам. По сравнению с декабрем 2023 г. выросли как количество, так сумма и средний чек таких операций. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

В предновогодний сезон традиционно повышается интерес россиян к переводам. Декабрь – месяц выплат бонусов и ежегодных премий, период, когда многие стараются погасить задолженность по кредитам, пополнить баланс кредитных карт в преддверии активных новогодних расходов. Последний месяц года – пора активизации переводов денег в качестве подарка от родных и близких, а также предновогоднего онлайн-шопинга, во время которого растет популярность переводов самому себе на счет электронных денежных средств в маркетплейсе для дальнейшей оплаты покупок.

Как показала статистика банка, в декабре 2024 г. общая сумма переводов выросла на 71% относительно последнего месяца 2023 г. А количество переводов – на 13%, соответственно.

Увеличился и средний чек одного перевода. В декабре 2024 г. он составил 13,1 тыс. руб., тогда как годом ранее был 8,65 тыс. руб.

Методология: в рамках исследования аналитиками банка «Русский Стандарт» были изучены все переводы физических лиц по номеру телефона, между картами, по реквизитам в декабре 2024 и 2023 гг.

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