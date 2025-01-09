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БКС запустил бота для визуализации финансовой мечты инвесторов

«БКС Мир инвестиций» запустил в Telegram новогоднего бота, который может реалистично показать инвесторам, какими они станут через несколько лет. Проект объединяет технологии и инвестиционные решения, предлагая уникальный опыт визуализации финансового будущего от нейросети. Об этом CNews сообщили представители БКС.

Пользователю достаточно запустить бота. Далее нужно ответить на несколько простых вопросов о том, сколько денег комфортно вкладывать для достижения инвестиционной цели, в течение какого периода времени и т. д. Затем бот предложит загрузить фотографию. После этого он сгенерирует изображение, на котором покажет, каким может быть будущее, если регулярно инвестировать определенную сумму в течение нескольких лет.

DreamShaperXL генерирует на основе ответов пользователя максимально реалистичные изображения, показывающие, каким может быть успех инвестора. Например, жизнь на собственной вилле, путешествие на яхте или достижение высот в бизнесе.

InSwapper128 заменяет лицо на изображениях, сохраняя естественность и реалистичность.

Искусственный интеллект рассчитывает финансовый результат. На основе заданных параметров бот демонстрирует, какой возможный доход можно получить за выбранный срок с «БКС Мир инвестиций».

В итоге пользователь получает визуализацию будущего и ссылки, чтобы начать инвестировать и изучить возможности финансового холдинга «БКС Мир инвестиций».

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