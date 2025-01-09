Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели жители Нижегородской области на новогодних каникулах

Аналитики онлайн-кинотеатра Kion от МТС проанализировали интересы жителей Нижегородской области во время праздничных каникул с 31 декабря по восьмое января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Различными были предпочтения жителей Нижегородской области в предновогодний период и первые дни 2025 г. – 31 декабря и второго января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул нижегородцы отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Нижегородской области в новогодний период стали: «Первый номер» (18+) — российская драма-комедия, снятая по роману Сергея Минаева с участием Евгения Цыганова; новый сезон сериала «Успешный» (18+), где одну из главных ролей исполнил актер из Нижнего Новгорода — Артем Сучков; «Зять» (16+) — комедия с Дмитрием Нагиевым в роли стареющего сердцееда, который влюбляется в дочь своего старого друга; «Омар в большом кино» (12+) — комедия с Омаром Алибутаевым для семейного просмотра в духе «Один дома» и «1+1»; «Спасите Колю» (18+) — комедия с Дмитрием Нагиевым, играющим сурового военкома, который решительно распугивает всех поклонников своей дочери, забавная и трогательная история об отношениях отцов и детей.

Среди иностранных фильмов и сериалов, которые покорили сердца нижегородцев во время новогодних каникул, выделились следующие: «Один дома» (0+) — вечная новогодняя классика, созданная Джоном Хьюзом; «Великая» (18+) — вдохновляющая история о том, как девушка с обложки Vogue становится легендой мира фотографии; «Леди Баг и Суперкот» (6+) — подростки-супергерои защищают Париж и одновременно разбираются в своих чувствах; «Принц из Рая 2. Королевское предложение» (16+) — Оливия и ее жених-принц отправляются на Рождество в Торовию, но оказываются вовлечены в семейные интриги; «Спасти Санту» (16+) — непутевый жулик сбивает сани Санты и вынужден взять на себя его ответственную миссию на Рождество.

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». Чаще всего нижегородцы выбирали для просмотра телеканалы: «Россия 1», ТНТ, «Первый Канал», РЕН ТВ и НТВ.