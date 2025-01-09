В декабре 2024 г. «Алиса» ответила на 7,3 млрд запросов пользователей

«Яндекс» рассказал о результатах «Алисы» и умных устройств с Алисой в декабре 2024 г. Так в прошлом месяце пользователи обратились к виртуальному ассистенту более 7,3 млрд раз. В частности, 31 декабря 2024 г. «Алиса» ответила на более чем 360 млн запросов — это абсолютный рекорд. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При этом в конце 2024 г. количество подписчиков опции «Про» — расширенной версии «Алисы», со встроенной самой мощной языковой моделью YandexGPT 4 Pro, достигло 2 млн.

В декабре 2024 г. пользователи активировали более 1 млн новых «Станций». Это абсолютный рекорд для умных устройств с «Алисой». При этом всего за два дня — 31 декабря 2024 г. и 1 января 2025 г.— было активировано более 400 тыс. «Станций».

31 декабря 2024 г. пользователи «Станций» просмотрели и прослушали более 1 млрд минут контента. Это 2270 лет за один день.

Общее число «ТВ Станций» и других телевизоров на базе операционной системы YaOS превысило 5 млн. При этом уже более 10 млн пользователей ежемесячно управляют домом и бытовыми устройствами с помощью «Алисы».