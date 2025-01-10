«Авито Работа»: количество вакансий с требованием о высшем образовании увеличилось почти на 20%

Аналитики «Авито Работы» изучили, как менялся спрос российских работодателей на сотрудников с высшим и средним специальным образованием в 2024 г. По данным платформы, в целом по России спрос на специалистов с высшим образованием вырос на 19% год к году, а на сотрудников со средним специальным — на 9%.

Аналитики отметили, что требование к высшему образованию все чаще упоминается в вакансиях специалистов различных сфер деятельности. В топ попали консультанты (+164%), техники (+106%) и менеджеры по персоналу (+94%). Наиболее высокооплачиваемой вакансией с требованием о высшем образовании стала профессия стоматолога: средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию достигла 214773 рублей в месяц. Важно отметить, что наличие высшего образование у стоматологов является обязательным требованием, в связи с чем рост количества вакансий с его упоминанием совпадает с увеличением спроса на этих медицинских специалистов в целом.

Вакансии для специалистов со средним специальным образованием также демонстрируют значительный рост. Наибольшая динамика отмечена среди штукатуров (+232%), штамповщиков (+179%) и монолитчиков (+169%). На самые высокие зарплатные предложения с указанным уровнем образования могут рассчитывать соискатели на позицию бурильщика — за 2024 г. они составили 160893 руб. в месяц при полной занятости.