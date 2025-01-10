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Автомобили Omoda и Jaecoo доступны на «Яндекс.Маркете»

Автомобили брендов Omoda и Jaecoo теперь можно приобрести на «Яндекс.Маркете». На текущий момент предложение действует на территории Москвы, в дальнейшем география присутствия будут расширена. Об этом CNews сообщили представители O&J.

Среди моделей Omoda, доступных для приобретения на одной из крупнейших отечественных площадок, — стильный фастбэк-кроссовер Omoda C5 и яркий городской седан Omoda S5. Бренд Jaecoo, в свою очередь, готов предложить технологичные кроссоверы J7 и J8.

Компания O&J активно развивает возможность приобретения автомобилей онлайн. Пользователи платформы «Яндекс.Маркет» могут сэкономить время, силы и деньги, оформив заказ прямо в каталоге маркетплейса. Процедура проходит просто, быстро и безопасно. Пользователю достаточно перейти в категорию «Автомобили», которая находится в разделе «Автотовары», определиться с моделью и выбрать предпочтительный способ оплаты, который предполагает расчет при помощи банковской карты или за наличные.

Чтобы финальный этап сделки прошел максимально гладко, на связь с клиентом выходит сотрудник дилерского центра. Менеджер объясняет детали, а также запрашивает данные, необходимые для оформления документов на автомобиль. Все, что остается, — приехать в оговоренное время в автосалон, заключить договор, оплатить покупку и поставить свой новый автомобиль марки Omoda или Jaecoo на учет в автоинспекции.

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