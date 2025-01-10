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«МегаФон»: новогодний интернет-трафик вырос на 12%

В новогодние праздники россияне предпочитали смотреть видео в VK и «Кинопоиске» и поздравлять друг друга через мессенджеры (в первую очередь Telegram и W******p). А вот популярность традиционных звонков продолжает снижаться. Об этом свидетельствует исследование «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже более семи лет. Абоненты все чаще переходят на общение в мессенджерах, коммуникационные возможности которых значительно шире обычной связи. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в новогодние праздники, когда россияне традиционно спешат поздравить друг друга. И этот Новый год не стал исключением.

Голосовой трафик на абонента за период с 31 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом начала прошлого года сократился на 9,7%, а объем потребляемого интернет‑трафика в расчете на абонента вырос на 12,6%.

Прошлогодние показатели были значительно скромнее. В ночь с 2023 на 2024 гг. объем голосового трафика сократился на 7%, а потребление мегабайтов в расчете на одного абонента выросло всего на 6%.

Самым популярным мессенджером с шести часов вечера последнего дня прошлого года и до шести часов утра 1 января 2025 г. по суммарному объему трафика стал Telegram. По сравнению с 2024 г. этот показатель для данного мессенджера вырос почти на 13%. Однако у идущего вторым W******p прирост трафика оказался более чем в два раза выше, составив 30%. Самый высокий темп продемонстрировал набирающий популярность у молодежи Snapchat, специализирующийся на отправке сообщений с прикрепленными фото и видео и занявший в итоге третье место. Его трафик увеличился на 86%.

Среди социальных сетей безусловным лидером в новогоднюю ночь стал VK, объем трафика которого увеличился на 35%. Второе место занял TikTok, который официально покинул Россию (+18%). А вот трафик идущих на третьем месте «Одноклассников» упал на 19% по сравнению с прошлым годом.

Среди видеоплощадок первое место занимает «VK Видео», следом идут «Кинопоиск» и RuTube. При этом последний сервис продемонстрировал пятикратный рост объемов трафика год к году. Прирост трафика у видеосервиса VK оставил 146%, а у «Кинопоиска» этот показатель в новогоднюю ночь увеличился на 24%.

Существенно сократилась доля лидера прошлогоднего рейтинга – YouTube. Его трафик составил всего 5% от первой ночи 2024 г. При этом среди видеоплощадок этот сервис опустился на восьмое место, уступив место крупным российским онлайн-кинотеатрам.

«МегаФон» постоянно анализирует предпочтения своих клиентов с тем, чтобы реагировать на любые изменения спроса со стороны абонентов. Это необходимо как для оптимизации работы сети, так и для разработки актуальных предложений, учитывающих новые потребности клиентов компании.

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