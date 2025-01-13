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«Авито Работа»: сфера сельского хозяйства оказалась лидером по приросту средних зарплатных предложений в 2024 году

Эксперты «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения для новых сотрудников в разных профессиональных сферах за 2024 г. и составили рейтинг отраслей с наиболее высокой динамикой роста предлагаемых зарплат. Самый большой прирост был зафиксирован в сфере сельского хозяйства — в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. работодатели стали предлагать новым сотрудникам на 36% больше, в среднем около 53,9 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сохраняет высокую динамику увеличения зарплатных предложений и сфера складских помещений — уровень дохода для работников увеличился на 31% по сравнению с 2023 г. Работодатели стали предлагать новым сотрудникам в среднем 73,5 тыс. руб. в месяц.

Третье место в рейтинге заняла сфера ремонта и обслуживания автомобилей — по итогам 2024 г. средние предлагаемые зарплаты для работников автосервисов выросли на 29% и составили 88,2 тыс. руб. в месяц.

Сферами с наибольшим увеличением размера зарплатных предложений по итогам 2024 г. также стали металлообрабатывающая промышленность и логистика, где средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 25% и 24% соответственно. Так, в металлообрабатывающей промышленности ежемесячная зарплата для кандидатов составила 106,9 тыс. руб., в логистике — 108,9 тыс. руб.

«Один из основных инструментов для привлечения кадров в условиях дефицита – предложение конкурентоспособной заработной платы. Так, например, сельское хозяйство демонстрирует значительный прирост предлагаемых зарплат из-за активного внедрения агротехнологий и автоматизации процессов, которые увеличивают потребность в квалифицированных специалистах с новыми компетенциями. В сфере складов заработные платы растут вслед за увеличением объемов электронной коммерции, что создает спрос на сотрудников для управления складскими процессами и доставкой. Помимо финансового фактора, наниматели развивают свой бренд работодателя, расширяют соцпакеты для сотрудников и предлагают комфортные условия труда», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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