«Магнит» доставил рекордное количество заказов перед Новым годом

Сервис «Магнит Доставка», объединяющий все форматы розничной сети «Магнит», поставил рекорд по продажам накануне Нового года. 30 декабря 2024 г. клиенты сервиса сделали 267 тыс. заказов, что стало рекордным показателем для компании. 150 тыс. заказов из них были сделаны через собственное приложение «Магнит» – это более чем вдвое больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители компании «Магнит».

Всего за период новогодних праздников (с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.) «Магнит» доставил своим покупателем более 2 млн заказов, что в два раза превышает аналогичный показатель прошлогодних каникул. Большая часть заказов пришлась на регионы России, доля Москвы и Санкт-Петербурга составила 11%. Стоимость самого большого заказа составила 79 тыс. руб., а максимальный вес – 130 кг.

В декабре 2024 г. «Магнит Доставка» запустила расширенную линейку готовой еды в Москве. В новой матрице представлена продукция ведущих поставщиков готовой еды. На старте подключено 74 торговых точек — это магазины формата «Магнит» «у дома» и собственные дарксторы. Новую линейку можно найти как в доставке, так и на полках в магазинах.

Накануне Нового года и на старте горнолыжного сезона «Магнит» запустил доставку на горнолыжном курорте Шерегеш – в одной из самых популярных зимних локаций. С момента запуска в декабре 2024 г. курьеры «Магнит Доставки» выполнили более 400 заказов, доставив гостям курорта продукты и непродовольственные товары.

«Магнит» подготовил подарки для сотрудничавших с сервисом самозанятых курьеров в пиковый сезон спроса. В 22 городах курьеров «Магнит Доставки» ожидали сюрпризы – шоколадные наборы для всей семьи. В социальных сетях был проведен розыгрыш мобильных телефонов, сертификатов на покупки в магазинах «Магнит», шапок и перчаток. Также курьерам в предновогоднюю неделю и в январе доступна скидка в 25% на товары в магазинах «Магнит». Часть курьеров получила дополнительные выплаты за высокую нагрузку в период новогодних праздников.

«Магнит» развивает ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских. К собственному сервису доставки подключено более 26,5 тыс. магазинов «Магнит»: 18,3 тыс. магазинов «у дома», 7,9 тыс. магазинов дрогери «Магнит Косметик», 388 магазинов больших форматов.