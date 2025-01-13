«МТС Travel»: страны Азии стали самым быстрорастущими зарубежными направлениями в 2024 году

Сервис путешествий «МТС Travel» проанализировал с помощью Big Data МТС поездки россиян за границу в 2024 г. Общий турпоток за границу за это время вырос на 13% год к году. Все чаще российских туристов привлекают страны Юго-Восточной и Восточной Азии — такие, как Вьетнам, Китай, Япония и Филиппины. Интерес к этим направлениям за год вырос более чем в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС, 65% заграничных поездок россиян в 2024 г. пришлись на страны дальнего зарубежья (плюс четыре процентных пункта в сравнении с 2023 г.), число таких путешествий выросло на 20% год к году. Из всех зарубежных направлений сильнее всего популярность возросла у Юго-Восточной Азии – количество поездок туда увеличилось на 38%, а ее доля составила 8% от общего турпотока за границу. В 2024 г. регион обогнал страны Европы на один процентный пункт (8% против 7%).

Самым быстрорастущим направлением в зарубежном турпотоке стал Вьетнам — количество посещений этой страны увеличилось в 2,8 раза. Такой заметный рост объясняется возобновлением прямого регулярного авиасообщения между Россией и Вьетнамом, а также упрощенным визовым режимом. Помимо Вьетнама, россияне стали чаще обращать внимание и на другие страны региона — так, выросло число поездок на Филиппины (+65% год к году), в Малайзию (+58%) и Индонезию (+54%). При этом самым популярным направлением Юго-Восточной Азии с наибольшим количеством поездок стал Таиланд — на него пришлось 79% поездок в регион и 6% от общего числа поездок за рубеж.

В топ направлений по росту турпотока вошли африканские Маврикий (рост в два раза год к году) и Марокко (+81%), а также страны Восточной Азии: Китай (рост в 2,1 раза), Япония (+80%) и Южная Корея (+43%). Растущий интерес российских туристов к этим регионам дальнего зарубежья можно объяснить появлением новых маршрутов и рейсов из разных регионов России. Востребованность азиатских стран связана также с упрощенным визовым режимом и наличием доступных рейсов, в том числе с пересадкой в Китае.

Самой популярной страной для путешествий за рубеж в 2024 г. у россиян традиционно стала Турция — на нее пришлась почти четверть (23%) от всех заграничных поездок. В тройку наиболее востребованных у российских туристов направлений также вошли Белоруссия и Абхазия (по 8% от зарубежного турпотока).

Белоруссия и Абхазия стали самыми популярными среди направлений ближнего зарубежья — в Белоруссию было совершено 25% от всех таких путешествий, в Абхазию — 22%. Третье место по количеству поездок занял Казахстан с долей 15%. В целом каждое третье путешествие россиян за границу совершалась в страны ближнего зарубежья.

Количество поездок российских туристов в европейские страны увеличилось на 7% год к году. Однако их доля от всех поездок за рубеж по сравнению с 2023 годом сократилась. В 2024 году она составила 7% против 8% в 2023 г. Самой популярной страной у россиян остается Италия — на нее пришлось 13% от всех поездок в Европу и 1% от всего турпотока за границу.

Методика

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян за границу. Учитывались поездки за рубеж с первого января по 20 декабря включительно в 2023 и 2024 гг. Не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты, частотные поездки в одну страну (более двух за период), а также поездки длительностью более 31 дня. Учитывались только те поездки, которые завершились возвращением в Россию.