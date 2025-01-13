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НСИС подвела итоги продаж полисов с момента запуска АИС страхования

Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор АИС страхования) подвела итоги продаж полисов с момента запуска АИС страхования: за IV квартал 2024 г. заключено через АИС страхования 12,4 млн полисов ОСАГО, без учета краткосрочных — 11,7 млн полисов ОСАГО. Также было загружено договоров по страхованию КАСКО транспортных средств – 2,6 млн штук, договоров по страхованию жилья граждан – 3,4 млн штук. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

За первую неделю каникул заключено 383 тыс. договоров ОСАГО, в том числе 61,5 тыс. краткосрочных договоров ОСАГО, из которых на одного страховщика приходится 97% всех краткосрочных договоров ОСАГО, на Москву приходится 16,25% всех краткосрочных договоров ОСАГО. Годовых полисов ОСАГО заключено 321,7 тыс. штук, на Москву приходится 8%.

Как отметил глава НСИС Николай Галушин, всего в 2024 г. было оформлено более 43,6 млн полисов ОСАГО (не считая краткосрочные), что на два млн больше, чем в 2023 г.

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