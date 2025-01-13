С какими показателями российский диджитал-рынок встречает 2025 год?

Специалисты сервиса Workspace, объединяющего заказчиков и исполнителей услуг в сфере диджитал, провели исследование, базирующееся на выборке из 18+ тыс. компаний и 19+ тыс. кейсов. Цель анализа — понять лучше структуру агентского рынка Рунета и выявить закономерности. Представляем вам его результаты. Об этом CNews сообщили представители Workspace.

Какие услуги чаще всего оказывают диджитал-агентства

Рынок фриланса в России уже давно и плотно сформирован, поэтому учитывая расценки, весомая часть диджитал-заказов направляется малым и средним бизнесом именно фрилансерам. Среди наиболее популярных в этом плане услуг можно особо отметить SMM и копирайтинг.

С другой стороны более сложные проекты, в особенности сопряженные с высокой технологической и бизнес-экспертизой, традиционно большей частью достаются агентствам. В особенности это касается разработки сайтов, приложений, сложных личных кабинетов, чат-ботов, интеграции CRM. Так как поисковым продвижением в данный момент принято заниматься еще на этапе создания сайтов, рынок SEO-услуг также во многом представлен именно агентствами.

Можно наблюдать дефицит агентств, оказывающих услуги email-, вирусного маркетинга, управления репутацией (SERM + ORM) и PR.

По каким услугам больше кейсов

Согласно предыдущим исследованиям Workspace, изучение кейсов при поиске подрядчиков выходит на первый план. Все большее количество заказчиков осознают, что качество важнее цены, а при выборе партнеров крайне важно отталкиваться от их специализации.

Зная об этой тенденции, последние годы агентства особенно активно занимаются подготовкой кейсов и их публикацией на различных площадках. Именно кейсы дают им возможность продемонстрировать квалификацию своей команды, специализацию на конкретных услугах или отраслях деятельности клиентов, и в целом подкрепить свою деятельность социальными доказательствами.

Наибольшее количество кейсов приходится на веб-разработку — спрос на сайты по-прежнему высокий, а что-то сложнее посадочной страницы бизнес все же предпочитает делегировать слаженным командам, а не одиночкам.

Мобильная разработка пользуется гораздо меньшим спросом. Малый бизнес, как правило, ее себе позволить не может. Особенно с учетом того, что порой гораздо большие бюджеты приходятся не на саму разработку, а на последующее привлечение пользователей в приложение. Тем не менее, очевидно, что мобильная разработка становится все более популярной — в базе Workspace уже есть почти две тысячи кейсов.

В каких ценовых сегментах больше проектов

Да, в совокупном обороте малых, средних и крупных предприятий доля малого бизнеса довольно ничтожна — около 12%. Однако если считать с ИП и самозанятыми количественно в бизнес-ландшафте страны превалируют именно такие организации. Неудивительно, что чаще всего агентствам приходится работать с небольшими бюджетами.





Среди всех проектов, связанных с цифровыми технологиями, половина реализуется в эконом-сегменте (до 200 тыс. руб.), и лишь 6% — в высоком и премиум (от трех 3 млн руб.).

Отметим, что выше приведено количество обращений, а не заказчиков. Крупнейшие компании из первого эшелона редко ограничиваются лишь одним подрядчиком, зачастую привлекая только для ремаркетинга или таргетированной рекламы сразу несколько агентств. К тому же, некоторые из них не попали в статистику, предпочитая искать подрядчиков лишь в формате внутренних тендеров.

Какие отрасли чаще других обращаются к агентствам

Обработав данные с 2016 г., в Workspace выяснили, что чаще всего к диджитал-агентствам обращаются заказчики, представляющие отрасль «Строительство и ремонт». Второе место поровну поделили «Питание» и «Торговля». Данная информация может представлять особую ценность для агентств, которые еще вырабатывают свое УТП и специализацию на конкретных нишах.

Напомним, что крупнейших корпорациям, в особенности из таких деликатных отраслей как нефтегазовая, свойственно искать подрядчиков через собственные тендеры, предъявляя к соискателям максимально высокие требования (например, по обороту, количеству отраслевых наград, штатных сотрудников и т.д.).

Закономерно, что в целом количество заказов от определенной отрасли соответствует бизнес-тенденциям в ней. Таким образом в ближайшее время может наблюдаться снижение заказов от представителей таких отраслей как «Строительство и недвижимость», «Финансы и инвестиции» и других.

В каких городах наибольшее количество агентств

В столице сосредоточено почти ¼ от всех российских агентств, что несоразмерно больше статистики по населению. При этом половина исполнителей базируются в небольших городах, которые не относятся к миллионникам.

При интерпретации данных выше, необходимо учитывать, что динамика по стиранию разницы в расценках агентств из столицы и регионов продолжается, а географическое местонахождение сотрудников уже не имеет такого значения, как раньше. Если до пандемии диджитал-бизнес итак в целом тяготел к виртуальным офисам, то после снятия всевозможных ограничений, многие игроки рынка так и не вернулись к предыдущим настройкам. Некоторые из них комбинируют различные форматы и условный Кирилл, работающий из дома в Екатеринбурге, может числиться за московской компанией. А у условного агентства «Морковкин и партнеры» таких сотрудников из регионов может быть и 30%, и 50%, и даже 100% от общего числа.

В каком году было больше всего открыто агентств

Несмотря на то, что порог входа в диджитал-бизнес считается довольно низким, в последние годы отмечается заметный спад по созданию новых агентств.

Отчасти причиной этому является текущая плотность рынка, отчасти — общие экономические тенденции.

Золотой эпохой в российском диджитале стал 2010 г. Количество зарегистрированных агентств приблизилось к значению 1,6 тыс. и большая часть из них успешно работает до сих пор.

7% агентств существуют менее четырех лет. Тут нужно понимать, что не все агентства сразу же после создания участвуют в отраслевых мероприятиях (рейтингах, конкурсах, конференциях и т.д.), регистрируют аккаунты на сторонних площадках и демонстрируют медиаактивность. Поэтому некоторые из них могут выпадать из фокуса внимания наблюдателей за диджитал-рынком. Это же касается и аффилированных к какому-то конкретному крупному заказчику агентств, которые не имеют мотивации становиться прозрачнее для других представителей отрасли, концентрируя свое внимание лишь на одном клиенте.

В каких конкурсах и премиях агентства получали награды за последние несколько лет

Получение отраслевых регалий помогает агентствам «открывать новые двери». Прежде всего, это касается привлечения известных брендов в клиентский пул, перехода в более высокую ценовую нишу, рост во всевозможных рейтингах и т.д.

Закономерно, что в исследовании, проводимом на базе данных Workspace, лидирует конкурс Workspace Digital Awards. Если убрать это значение, что лидируют два российских конкурса: «Золотой сайт» и «Рейтинг Рунета». А далее следуют международные: Awwwards и CSSDA. В последнее время, участие в зарубежных премиях свойственно либо мастодонтам диджитал-отрасли, либо агентствам, пытающимся привлечь иностранных заказчиков.

Также для корректной интерпретации этих данных упомянем, что на настоящий момент на Workspace можно отмечать награды в 30 конкурсах. Однако ранее преобладали премии, больше нацеленные именно для разработчиков сайтов/приложений.

В каких соцсетях представлены агентства

На ноябрь 2024 г. по данным Apptica в Telegram наблюдалось наибольшее количество активных пользователей из России — 62.5 млн. Тем не менее, до сих пор эта соцсеть остается лишь на третьем месте по присутствию диджитал-агентств. Лидерство же досталось VK.

Тем не менее, учитывая текущую динамику, можно с уверенностью прогнозировать. что если обстоятельства остануться неизменными, Telegram вскоре станет соцсетью №1 для диджитал-подрядчиков разных ценовых сегментов и специализаций.

Какие сервисы аналитики чаще используются

На фоне волны импортозамещения особенно любопытно увидеть, какие инструменты сейчас наиболее востребованы для диджитал-аналитики.





На первом месте обошлось без сенсаций — это «Яндекс.Метрика». На втором — Google Analytics, и искушенным в статистике наблюдателям, особенно интересно, что с данным показателем произойдет в следующем году.

После «Яндекс Метрики» и Google Analytics лидируют Roistat и Calltouch — они используются примерно в одинаковом количестве проектов. Почти в четыре раза реже встречается Callibri, и в 6 раз — CoMagic.

Краткая выжимка

Чаще всего у российских диджитал-агентств заказывают разработку сайтов. На втором месте по востребованности – поисковое продвижение.

Больше всего кейсов генерируется именно по веб-разработке, на втором месте – категория «Дизайн и брендинг», на третьем – «Реклама».

Около половины заказов – из нижнего ценового сегмента (до 200 тысяч рублей).

Самые лидогенерирующие для диджитала отрасли – «Строительство и ремонт», «Питание», «Торговля», «Медицина», «Промышленность», «Недвижимость», «Обучение», «Авто/мото».

Большая часть диджитал-рынка базируется в городах с населением до одного млн человек.

2010 г. – «золотой период», на который пришлось наибольшее количество оснований агентств.

Workspace Digital Awards, «Золотой сайт» и «Рейтинг Рунета» — самые популярные российские диджитал-конкурсы.

Самая популярная внешняя площадка для присутствия российских агентств в данный момент – vkontakte.

«Яндекс Метрика» – самый популярный сервис для аналитики в России.

* деятельность запрещена на территории РФ