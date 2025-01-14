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Аналитика «МТС Линк»: все больше россиян проводят онлайн-встречи в праздники

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», поделилась статистикой использования платформы во время новогодних праздников. На прошедших длинных выходных пользователи провели на 59% больше онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров), чем на новогодних праздниках годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Рост количества онлайн-встреч и вебинаров связан со значительным расширением аудитории отечественных платформ для видеоконференцсвязи в 2024 г. Дополнительный фактор — большее число дней отдыха по сравнению с прошлым годом: 11 вместо 10.

Наиболее активным днем с точки зрения совещаний и обучения стало 30 декабря: в этот день состоялось более четырех тыс. онлайн-мероприятий — вдвое больше по сравнению с аналогичной датой 2023 г. В прошлом году больше всего встреч и вебинаров прошло восьмого января, в последний день перед началом рабочей недели. В 2025 г. пользователи не торопились входить в рабочий режим: восьмого января 2025 г. состоялось на 17% меньше онлайн-мероприятий, чем в этот же день в 2024 г.

Праздничное настроение на онлайн-встречах помогали создавать виртуальные маски и фоны. Пользователи «МТС Линк» примерили новогодние маски (оленьи рожки, костюм снеговика, карнавальную маску) около 20 тыс. раз.

Самым спокойным днем прошедших праздников стало первое января — в этот день провели на 30% меньше онлайн-мероприятий, чем 31 декабря. В прошлом году ситуация была обратной: в канун 2024 г. прошло на 34% меньше вебинаров и встреч, чем первого января 2024.

Девятого января 2025 г. пользователи «МТС Линк» активно входили в рабочий режим. В первый рабочий день 2025 г. прошло на 58% больше онлайн-встреч и на 20% больше вебинаров, чем в последний рабочий день 2024 г., 28 декабря. Также девятого января на 52% больше пользователей начали проходить обучающие программы в сервисе «МТС Линк Курсы», чем 28 декабря.

В новогодние праздники онлайн-мероприятия на платформе «МТС Линк» запускали во всех регионах России и даже за рубежом. Больше всего вебинаров и встреч провели пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На четвертом месте по количеству онлайн-встреч — Республика Татарстан, по количеству вебинаров — Нижний Новгород. Пятерку лидеров по количеству и вебинаров, и онлайн-встреч замыкает Краснодарский край.

Во время каникул пользователи «МТС Линк» продолжали применять привычные инструменты для совместной работы, хоть и намного менее активно. Так, в корпоративном мессенджере «МТС Линк Чаты» ежедневно отправлялось в 18 раз меньше сообщений, чем в рабочие дни. А в сервисе «МТС Линк Доски» за все праздники было создано всего около 520 проектов.

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