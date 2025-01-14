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«Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключили партнерское соглашение. В его рамках компании займутся продвижением импортозамещающих технологий на российском рынке облаков. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит Облако» и Innostage подписали партнерский договор, согласно которому клиенты ИТ-интегратора получат доступ ко всем сервисам и услугам из продуктового портфеля провайдера.

В перечень комплексных решений входят: готовая ИТ-инфраструктура по подписке: облачные серверы, приватный сервер, резервное копирование, объектное хранилище S3, кластеры Kubernetes, виртуальные рабочие столы, сетевые сервисы, аварийное восстановление и другие решения; аренда оборудования, включая выделенные серверы, периферийные устройства, рабочие станции и др.; телекоммуникационные сервисы: межсетевые экраны, CDN, ВОЛС, выделенный канал доступа в интернет.

Innostage — ИТ-интегратор, провайдер киберустойчивости. Специализируется на комплексном обеспечении безопасности, а также построении физической и виртуальной инфраструктуры крупнейших предприятий и государственных организаций России.

Для партнеров ключевым фактором сотрудничества стало предоставление клиентам импортозамещающих решений. Инфраструктура «Инферит Облако» размещается в ЦОД Tier-III в Москве. Периметр защищен кластером NGFW, применяется отечественное решение 2FA, все клиенты получают бесплатную защиту от DDoS-атак, внедрен SOC от отечественного вендора в области кибербезопасности.

Решения «Инферит Облако» полностью соответствуют требованиям российского законодательства в области хранения и обработки персональных данных (152-ФЗ, 21 приказ ФСТЭК УЗ-1), что важно для государственных организаций и компаний, работающих с чувствительной информацией. Все данные хранятся только на территории России (242-ФЗ).

«Партнерские отношения с Innostage позволят нам совместно предлагать облачные услуги и сервисы организациям разного масштаба: от среднего и крупного бизнеса до предприятий с государственным участием. Уверен, что синергия экспертизы Innostage и нашего опыта станет основой для долгосрочного успеха на рынке», — отметил коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

«Переход на облачные сервисы — решение компаний со зрелой цифровой культурой, которых на российском ИТ-рынке становится все больше. В партнерстве с “Инферит Облако” мы сможем обеспечить таким клиентам доступ к передовым технологиям и высокий уровень кибербезопасности. Объединив экспертизу и технологические ресурсы наших компаний, мы гарантируем гибкость, масштабируемость, надежность, а также повышенную производительность ИТ-инфраструктуры, перенесенной в облако», — сказал руководитель Центра технической архитектуры и пресейла Innostage Владимир Купцов.

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