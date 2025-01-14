CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Каждый пятый офисный сотрудник в Нижегородской области не проходил инструктаж по информационной безопасности

Эксперты МТС совместно с платформой для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» и порталом по поиску работы SuperJob провели исследование, посвященное обучению основам информационной безопасности в нижегородских компаниях. 21% офисных работников отметили, что никогда не проходили подобный инструктаж. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Представители HR-служб более половины компаний утверждают, что проводили инструктаж по информационной безопасности в течение 2024 г. При этом в 30% организаций сотрудников обучали менее чем полгода назад. В каждой десятой компании персонал последний раз инструктировали в 2022 или 2023 гг., а в 2% — до 2022 г. Почти 10% представителей бизнеса сообщили, что обучение основам кибербезопасности еще ни разу не проводилось, а четверть — затруднились с ответом или не смогли вспомнить последний инструктаж.

Согласно опросу самих офисных сотрудников, 36% из них проходили инструктаж по защите информации менее шести месяцев назад, 20% — от полугода до года назад, 7% — более года назад, а 3% — более двух лет назад. Каждый пятый утверждает, что никогда не проходил такого обучения.

Офисные работники в целом достаточно высоко оценивают свои знания и навыки в сфере защиты информации и персональных данных — на 3,9 по пятибалльной шкале (где один — очень плохо, а пять — отлично). Однако увереннее остальных чувствуют себя те, кто проходил обучение недавно (менее 6 месяцев назад): их средняя оценка собственной компетентности в сфере кибербезопасности — 4,2 балла. Для сравнения, у прошедших обучение более года назад средняя оценка — уже 3,8 балла, у ни разу не проходивших — всего 3,4 балла.

«Каждый пятый офисный сотрудник — потенциальная мишень для хакеров, так как никогда не обучался основам кибербезопасности. Чаще всего утечка корпоративных данных случается не из-за крупных хакерских атак, а из-за невнимательности сотрудников. Кибермошенники постоянно совершенствуют свои методы: новые схемы социальной инженерии возникают едва ли не каждый день. Они используют новейшие технологии, такие как искусственный интеллект и дипфейки. В арсенале экосистемы МТС есть решения, которые помогают сотрудникам крупных компаний обезопасить себя от мошенничества в сложные времена. Кроме того, крайне важно регулярно освежать знания персонала о потенциальных угрозах», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

Из-за хакерской атаки северная столица может остаться без новых серверов

Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры

Российский разработчик запустил обучающие курсы по администрированию платформ виртуализации

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще