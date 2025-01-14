Ландыши расцвели в январе: онлайн-кинотеатр Wink представляет новогодние итоги просмотров

В новогодние каникулы — с 29 декабря по восьмое января — онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда отметил рост спроса на контент, ориентированный на семейные просмотры, а также на праздничную тематику. Поэтому восемь из топ-10 фильмов — это сказки, мультфильмы и кино с возрастными ограничениями 6+ и 0+. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Лидером по просмотрам среди сериалов стала первая премьера 2025 г. из линейки Wink Originals — «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+). Первые эпизоды проекта вышли первого января, и от серии к серии популярность музыкального драмеди только росла — всего его посмотрели уже 2,5 млн зрителей. История нежданной и полной перипетий любви простого военнослужащего Лехи и богатой наследницы Кати также удостоилась одной из самых высоких оценок среди зрителей Wink — 9,5 (в рейтинге сайта «Кинопоиск» — 8,6 по результатам более 142 тыс. оценок). Композитором сериала стал автор самой популярной песни 2024 г. («Поезда») Женя Трофимов, лидер группы «Комната культуры».

Половину новогоднего топа сериалов заняли проекты линейки Wink Originals. И уже традиционно в обоих топах уверенно превалируют отечественные проекты.

Новогодний топ-10 сериалов: «Ландыши. Такая нежная любовь» (Wink Originals, 18+); «Папины дочки. Новые» (12+); «Дети перемен» (Wink Originals, 18+); «Комбинация» (Wink Originals, 18+); «Молодежка» (16+); «Плакса» (Wink Originals, 16+); «Ивановы-Ивановы» (16+); «Великолепный век» (16+); «Постучись в мою дверь» (16+); «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink Originals, 18+).

Новогодний топ-10 кинофильмов: «Манюня: Приключения в деревне» (6+); «Баба Яга спасает Новый год» (6+); «Огниво» (6+); «Елки 11» (6+); «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» (6+); «Лунтик. Возвращение домой» (0+); «Операция “Панда”» (12+); «Одна дома: Великолепная пятерка» (6+); «Особенности национальной больницы» (Wink Originals, 18+); «По щучьему велению» (6+).

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink: «Мы рады, что премьеры и проекты Wink.ru стали классным новогодним подарком и раскрасили яркими эмоциями каникулы взрослых и детей. Отметим, что большой популярностью пользуются наши оригинальные сериалы, значит эти истории находят отклик и заставляют сопереживать. Поздравляем создателей сериала “Ландыши. Такая нежная любовь” с высокой оценкой зрителями и растущим количеством просмотров. Видим, как проект завирусился в соцсетях, а значит он затронул важные для сегодняшнего времени вопросы, при этом в стиле современной сказки с большим количеством отличной музыки».