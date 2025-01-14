«МегаФон» разогнал интернет в местах отдыха Константина Паустовского

Более пяти тысяч жителей Солотчи получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. Связисты установили новые телекоммуникационные объекты в поселке, расположенном на севере Рязани. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поселок Солотча раскинулся вдоль берегов одноименной речки. Холмистая местность, хвойный лес и близость к столице региона делают населенный пункт привлекательным для отдыха. Здесь жил и творил художник-гравер Иван Пожалостин, отдыхали и работали над своими произведениями Константин Паустовский, Аркадий Гайдар, Рувим Фраерман и Андрей Платонов.

Сегодня Солотча — современный коттеджный поселок, входящий в состав Рязани, в котором проживают более пяти тысяч человек. Строительство новой телеком-инфраструктуры позволило значительно улучшить покрытие сети на территории населенного пункта и обновить параметры передачи данных в гаджетах местных жителей. Благодаря проведенным работам абонентам МегаФона стало ещё комфортнее звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, пользоваться образовательными платформами и многое другое.

«Солотча сохраняет свою туристическую привлекательность столетиями, начиная с четырнадцатого века. И сегодня сюда приезжают отдохнуть и восстановить силы не только рязанцы, но и путешественники со всей страны: в 2024 г. туристический поток вырос практически на четверть. Комфортный и безопасный отдых визитеров во многом зависит от стабильной мобильной связи и быстрого интернета, ведь это не только досуг, но и доступ к информации, навигации и экстренным службам. Поэтому мы планомерно улучшаем мобильную инфраструктуру в туристических локациях по всему региону», — сказала Ольга Лукина, директор «МегаФона» в Рязанской области.