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Мобильный интернет «МегаФона» в Грозном стал еще быстрее

Модернизацию телеком-оборудования инженеры провели в центре города и на его окраинах, обеспечив абонентам более стабильную голосовую связь и мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор «прокачал» связь на десятках базовых станций в историческом центре, жилых комплексах и частном секторе. В результате проведенных работ скорость загрузки в городе выросла в среднем на 10%. Для повышения качества мобильных услуг технические специалисты задействовали LTE-2100 — диапазон частот, который максимально эффективен при расширении покрытия.

По информации аналитиков «МегаФона», за прошедшие праздники жители и гости в столице республики использовали более десяти тысяч Гбайт (+18% относительно аналогичного периода прошлого года). Такое количество данных сопоставимо с просмотром видеосервисов в течение двух месяцев непрерывно.

Именно видеохостинги остаются самыми популярными ресурсами среди местных абонентов. В новогодние каникулы их посещали на 27% чаще, чем в этот же период в 2024. Благодаря такой скорости, можно скачать на свой смартфон или планшет за час до 15 фильмов в формате Full HD в дальнюю дорогу или для домашнего просмотра.

«Результаты, основанные на анализе обезличенных данных, показывают, что спрос на скоростной мобильный интернет растет ежемесячно. Причем не только в крупных городах региона, таких как Грозный, Аргун, Гудермес, но и в горной местности, в том числе, в селах Шатойского и Веденского района, а также на горнолыжном курорте Ведучи, где сейчас увеличили скорость загрузки для местных жителей и туристов. Здесь, на склонах хребта Данедук мобильный интернет теперь разгоняется до 100 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

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