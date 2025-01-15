CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce
|

CDEK.Shopping: в 2024 году россияне заказали импортную технику на 1,86 млрд рублей

Относительно 2023 г. количество продаж электронных гаджетов в 2024 г. увеличилось на 5,26%. К таким результатам пришли аналитики CDEK.Shopping — сервиса по выкупу и доставке импортных товаров известных брендов.

За последние 12 месяцев на платформе товары приобретали в равной степени как мужчины, так и женщины — однако количество клиентов мужского пола было несколько выше и составило 56,7%. При этом наиболее активными покупателями стала аудитория в возрасте от 31 до 40 лет (30,7%). Около 20% клиентов оказались в категории 19-25 лет, а реже всего приобретали импортные товары пользователи младше 18 лет (7,17%).

Электроника остается самой востребованной зарубежной продукцией — на нее пришлось около 39,21% от общего объема заказов (однако с прошлого года доля заказов снизилась на 11,9%). Самой популярной категорией в связи с большим количеством громких новинок оказались смартфоны — 29,8% от всех покупок. Наушники заняли второе место — количество заказов составило 13,4%. Третье место практически разделили мониторы и ноутбуки — 7,9% и 7% соответственно. Игровые приставки в этом году оказались не слишком популярны, но тем не менее забрали свои 4,4%, как и умные часы, на которые пришлось 3,9% от всех заказов в категории.

В этом году самыми популярными категориями в поиске на платформе сервиса стали «Смартфоны», «Кроссовки», «Ноутбуки», «Мониторы» и «Системные блоки». Количество просмотров новых моделей смартфонов показало рекордный прирост — относительно прошлого года этот показатель увеличился на 62,26%. Пользовательский интерес к ноутбукам также увеличился более, чем на треть.

Наиболее часто гаджеты заказывали в сентябре — доля продаж за год в этом периоде составила 14,4%. Немногим меньше заказов было оформлено в августе — этот показатель равен 13,25%. Меньше всего техники россияне покупали в апреле этого года — процент заказов за этот месяц составил лишь 5,2% от годового объема продаж.

Минимальный средний чек за 2024 г. выпал на декабрь — в последнем месяце периода покупатели тратили в среднем 65275 руб. на электронику. В то же время самый высокий показатель за год наблюдается в марте — тогда россияне тратили примерно 82550 руб. на один заказ. Общий средний чек за текущий год составил 71009 руб., что оказалось меньше показателя предыдущего года на 7,43%.

Более половины техники российские покупатели заказывали из Китая. Доля покупок товаров из этой страны составила 55,69%, что на 11,24% больше, чем в прошлом году. На втором месте по востребованности оказалась техника из ОАЭ (27,77%), сбавив обороты по сравнению с 2023 г. на 20%. А тройку лидеров замыкают товары из Гонконга с показателем 12,35%, что на 9% больше, чем в прошлом периоде.

Наиболее популярными оказались модели iPhone 15 (2 SIM) на 128 ГБ в расцветке Black и iPhone 15 Pro (2 SIM) на 128 ГБ в цвете Natural Titanium. Среди аксессуаров через платформу чаще всего заказывали Apple AirPods 4. Самой популярной игровой приставкой стала консоль Sony PlayStation 5 Pro на 2 ТБ белого цвета, а выбирая ПК, пользователи отдавали предпочтение Apple Mac Mini M2 (2023) на 8 ГБ/256 ГБ цвета Silver.

За 2024 г. объём продаж импортных товаров через CDEK.Shopping составил 4,79 млрд руб., что оказалось на 30,1% выше показателя 2023 г., который был равен 3,68 млрд руб. Наиболее высокие продажи относятся к III кварталу этого года и составили 1,55 млрд руб. Средний чек за 2024 г. составил 22178 руб., максимальный средний чек пришелся на ноябрь и был равен 24278 руб., а минимальный — на апрель (17682 руб.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»

Из-за хакерской атаки северная столица может остаться без новых серверов

Коммуникационное ПО в 2025 году: от мессенджеров к супераппам

Российский разработчик запустил обучающие курсы по администрированию платформ виртуализации

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще