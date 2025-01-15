CDEK.Shopping: в 2024 году россияне заказали импортную технику на 1,86 млрд рублей

Относительно 2023 г. количество продаж электронных гаджетов в 2024 г. увеличилось на 5,26%. К таким результатам пришли аналитики CDEK.Shopping — сервиса по выкупу и доставке импортных товаров известных брендов.

За последние 12 месяцев на платформе товары приобретали в равной степени как мужчины, так и женщины — однако количество клиентов мужского пола было несколько выше и составило 56,7%. При этом наиболее активными покупателями стала аудитория в возрасте от 31 до 40 лет (30,7%). Около 20% клиентов оказались в категории 19-25 лет, а реже всего приобретали импортные товары пользователи младше 18 лет (7,17%).

Электроника остается самой востребованной зарубежной продукцией — на нее пришлось около 39,21% от общего объема заказов (однако с прошлого года доля заказов снизилась на 11,9%). Самой популярной категорией в связи с большим количеством громких новинок оказались смартфоны — 29,8% от всех покупок. Наушники заняли второе место — количество заказов составило 13,4%. Третье место практически разделили мониторы и ноутбуки — 7,9% и 7% соответственно. Игровые приставки в этом году оказались не слишком популярны, но тем не менее забрали свои 4,4%, как и умные часы, на которые пришлось 3,9% от всех заказов в категории.

В этом году самыми популярными категориями в поиске на платформе сервиса стали «Смартфоны», «Кроссовки», «Ноутбуки», «Мониторы» и «Системные блоки». Количество просмотров новых моделей смартфонов показало рекордный прирост — относительно прошлого года этот показатель увеличился на 62,26%. Пользовательский интерес к ноутбукам также увеличился более, чем на треть.

Наиболее часто гаджеты заказывали в сентябре — доля продаж за год в этом периоде составила 14,4%. Немногим меньше заказов было оформлено в августе — этот показатель равен 13,25%. Меньше всего техники россияне покупали в апреле этого года — процент заказов за этот месяц составил лишь 5,2% от годового объема продаж.

Минимальный средний чек за 2024 г. выпал на декабрь — в последнем месяце периода покупатели тратили в среднем 65275 руб. на электронику. В то же время самый высокий показатель за год наблюдается в марте — тогда россияне тратили примерно 82550 руб. на один заказ. Общий средний чек за текущий год составил 71009 руб., что оказалось меньше показателя предыдущего года на 7,43%.

Более половины техники российские покупатели заказывали из Китая. Доля покупок товаров из этой страны составила 55,69%, что на 11,24% больше, чем в прошлом году. На втором месте по востребованности оказалась техника из ОАЭ (27,77%), сбавив обороты по сравнению с 2023 г. на 20%. А тройку лидеров замыкают товары из Гонконга с показателем 12,35%, что на 9% больше, чем в прошлом периоде.

Наиболее популярными оказались модели iPhone 15 (2 SIM) на 128 ГБ в расцветке Black и iPhone 15 Pro (2 SIM) на 128 ГБ в цвете Natural Titanium. Среди аксессуаров через платформу чаще всего заказывали Apple AirPods 4. Самой популярной игровой приставкой стала консоль Sony PlayStation 5 Pro на 2 ТБ белого цвета, а выбирая ПК, пользователи отдавали предпочтение Apple Mac Mini M2 (2023) на 8 ГБ/256 ГБ цвета Silver.

За 2024 г. объём продаж импортных товаров через CDEK.Shopping составил 4,79 млрд руб., что оказалось на 30,1% выше показателя 2023 г., который был равен 3,68 млрд руб. Наиболее высокие продажи относятся к III кварталу этого года и составили 1,55 млрд руб. Средний чек за 2024 г. составил 22178 руб., максимальный средний чек пришелся на ноябрь и был равен 24278 руб., а минимальный — на апрель (17682 руб.).