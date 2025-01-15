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Sellty: спрос на b2c-ecom решения вырастет на 20% до конца 2025 года

В компании Sellty подвели итоги 2024 г. на рынке b2c e-commerce. По мнению основателя Sellty Марии Бар-Бирюковой, из-за снижения темпов роста маркетплейсов началось смещение фокуса компаний в сторону запуска собственных интернет-магазинов. Кроме того, на рынок серьезно повлиял уход зарубежных разработчиков b2c ecom-решений — в 2024 г. компании стали чаще отдавать предпочтение отечественным вендорам. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

В Sellty отмечают, что в 2024 г. произошло несколько крупных изменений на рынке b2c e-commerce, и прежде всего они коснулись сегмента СМБ. Во-первых, фокус таких компаний начал смещаться с продаж на маркетплейсах в сторону других каналов продвижения продукции. Представители среднего и малого бизнеса стали осознавать ограничения маркетплейсов, в числе которых — растущие комиссии для селлеров, снижение рейтингов от возврата товаров, невозможность построить собственный сильный бренд на площадках и выстраивать долгосрочные и доверительные взаимоотношения с клиентами.

На «большую четверку» российских ритейлеров (Wildberries, Ozon, Мегамаркет и «Яндекс.Маркет») по-прежнему приходится более 81% онлайн-заказов и больше половины объема рынка в деньгах. Однако на фоне негативных факторов СМБ-компании чаще рассматривают возможность параллельного запуска альтернативных каналов продаж. Руководители все чаще комбинируют маркетплейсы с продажами через собственные интернет-магазины, а также соцсети, нишевые узкопрофильные площадки и сообщества и другие площадки. По оценкам Sellty, число компаний среднего, малого и микробизнеса, которые переходят на омниканальное взаимодействие с клиентами, продолжит расти и увеличится минимум на 20% до конца 2025 г. Пропорционально этому вырастет и спрос на цифровые инструменты, позволяющее управлять всеми каналами коммуникаций с покупателями по принципу одного окна.

Во-вторых, на рынок повлиял уход зарубежных поставщиков ИТ-решений, предназначенных для создания розничных интернет-магазинов и витрин товаров. Ограничение доступа к платформам Ecwid и Wix для пользователей из России затронуло более 10 тыс. отечественных компаний, преимущественно из сегмента СМБ — западные вендоры предлагали решения в низком ценовом сегменте. Такие компании были вынуждены в кратчайшие сроки выбирать импортонезависимые продукты и экстренно мигрировать на них. Эти события подстегнули бизнес чаще выбирать ИТ-решения отечественного производства.

В 2025 г. эти тенденции продолжат оказывать влияние на рынок b2c e-commerce. Так, в связи с ростом популярности отечественных платформ все больше российских поставщиков занимают эту нишу. Растет конкуренция — а вслед за этим и функциональные возможности платформ. Лидеры рынка уже почти сравнялись по базовым возможностям своих ИТ-решений и теперь соревнуются за внимание клиентов с помощью развития продвинутых функций платформ: рекомендательных моделей, а также интеллектуальных механизмов, позволяющих персонализировать клиентский опыт и предлагать, например, динамическое ценообразование, индивидуальные скидки и акции. В следующем году персонализация на базе машинного обучения и больших данных станет одним из ключевых трендов развития платформ для розничной торговли.

«E-commerce рынок, а особенно его b2c-сегмент — один из самых быстрорастущих и технологически развитых в России. Стремительная динамика и острая конкуренция вынуждают компании быть более гибкими, адаптивными, в том числе быстро осваивать новые технологические решения. Именно поэтому скорость принятия инноваций и в целом динамика сегмента автоматизации b2c e-commerce выше, чем в других секторах экономики», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основательница Sellty.

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