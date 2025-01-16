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50 млн пользователей VK ID отказались от входа по паролю

В 2024 г. 50 млн пользователей VK ID использовали беспарольные способы авторизации: вход по лицу, отпечатку пальца, QR-коду или одноразовому коду. Количество таких пользователей за год увеличилось на 30%. Об этом CNews сообщили представители VK.

Беспарольные способы авторизации помогают лучше защитить аккаунт от взлома через брутфорс — атаку путем перебора паролей. Один из таких способов — OnePass, вход по лицу или отпечатку пальца. Количество аккаунтов с подключённым OnePass выросло вдвое и достигло 4 млн.

В этом году выросла популярность технологии автологина в сервисах VK. Технология позволяет автоматически входить, например, в VK Видео, если пользователь уже авторизован в VK ID на своём устройстве. В течение года с момента запуска автологином регулярно пользовался 21 млн человек.

«Мы стремимся не только защитить аккаунты, но и улучшить пользовательский опыт для всех сервисов VK. Беспарольная авторизация и автологин упрощают процесс входа в аккаунт, помогают аудитории сократить время на регистрацию, а бизнесу — повысить конверсию в своих сервисах, — сказал директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам VK Иван Смирнов. — По итогам года видим, что пользователи оценили удобство "беспароля“ и автологина: суммарная доля таких авторизаций в VK ID достигла 90%».

Владельцы аккаунтов VK ID продолжили переходить на двухфакторную аутентификацию. Она предполагает дополнительный этап верификации по SMS, звонку или с помощью генератора одноразовых паролей. Число пользователей, использующих второй фактор, за год выросло на 22% и составило более 21 млн человек.

В 2024 г. ежемесячная активная аудитория VK ID достигла 126 млн — это на 10% больше, чем в предыдущем году. Более 20 тыс. партнеров интегрировали VK ID как способ авторизации на сайты и в приложения.

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