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«Авито Работа»: в 2024 году вакансий для студентов стало вдвое больше

Аналитики «Авито Работы» узнали, в каких отраслях активнее всего идет наем молодых сотрудников и какие сферы предлагают достойный доход начинающим специалистам. По данным платформы, в среднем самую высокую заработную плату в 2024 г. студентам предлагали в сфере транспортного машиностроения, а больше всего новых возможностей для трудоустройства появилось в клиентском сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Количество вакансий с пометкой «для студентов» в 2024 г. выросло более чем вдвое (+163%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя предлагаемая зарплата для таких кандидатов по России составила 57,8 тыс. руб. рублей в месяц при полной занятости.

Самый заметный рост числа предложений аналитики зафиксировали в сфере клиентского сервиса — количество вакансий для молодых соискателей в ней увеличилось почти в два раза (+93%). В среднем в этой отрасли им предлагают 43,6 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. На втором месте оказалась сфера транспорта и логистики с приростом вакансий на 85% и средней предлагаемой зарплатой 68,5 тыс. руб.

Топ-3 замыкает сфера производства — здесь количество вакансий увеличилось на 54% по сравнению с предыдущим годом, а средний предлагаемый доход при полной занятости составил 69,2 тыс. руб. в месяц. В пятерке лидеров — юриспруденция, а также сегмент банков и инвестиций, где вакансий стало больше на 53% и 42% соответственно.

Аналитики «Авито Работы» выявили отрасли с самыми высокими зарплатными предложениями для соискателей-студентов. Лидером стала сфера транспортного машиностроения. В среднем в 2024 г. работникам этой отрасли предлагали 118 тыс. руб. за полный рабочий день. При этом за год этот показатель вырос на 63%.

На втором месте — сфера курьерской доставки. В ней молодым соискателям в среднем предлагали 106,8 тыс. руб. Стоит отметить, что фактический доход курьеров во многом зависит от чаевых, количества заказов, района работы и т.д. — в вакансиях работодатели зачастую указывают вилки с максимальным возможным уровнем зарплаты.

Топ-3 высокооплачиваемых сфер для студентов закрывает ремонт и отделка помещений — здесь в 2024 г. в среднем можно было зарабатывать 89,6 тыс. руб. в месяц. За год средняя предлагаемая зарплата в отрасли для молодых сотрудников выросла на 24%.

На высокие зарплатные предложения также могли рассчитывать молодые кандидаты на позиции в сферах строительства промышленных и инфраструктурных объектов, а также производства промышленного оборудования и станков. В этих отраслях можно было заработать 79,7 тыс. руб. и 79,6 тыс. руб. соответственно.

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