CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Импортонезависимость
|

Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье

МТС проанализировала передачу интернет-трафика отечественной базовой станцией стандарта LTE с начала 2025 г. Телеком-оборудование, произведенное компанией «Иртея», запущено на сети МТС в конце декабря 2024 г. в трех районах Иркутской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За первые 13 дней 2025 г. отечественная базовая станция, установленная в поселке Тарма Братского района, обеспечила передачу мобильных данных объемом более 1 ТБ, что равно примерно 250 фильмам или 500 часов HD-видео.

Жители Тармы, где проживает около 900 человек, а также автомобилисты, проезжающие по автодороге А-331 «Вилюй», и селяне из близлежащих населенных пунктов получили стабильный высокоскоростной мобильный интернет со скоростью 70-90 Мбит/с.

Благодаря запуску отечественного оборудования абоненты МТС могут пользоваться мобильным интернетом для получения доступа к образовательным ресурсам, новостям, развлечениям и онлайн-сервисам через мобильные устройства.

«Большой объем трафика, который был передан через новое отечественное оборудование на нашей сети, показывает важность и необходимость цифровых услуг в сельской местности. Помимо Тармы, перед Новым годом мы также запустили телеком-оборудование «Иртея» в небольших населенных пунктах в Черемховском и Усольском районах. В 2025 г. мы планируем запустить еще несколько базовых станций в различных районах Приангарья», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Базовые станции «Иртея» разработаны и произведены в России. С 2024 г. они устанавливаются в сети МТС в 37 регионах страны, включая Иркутскую область. Базовые станции поддерживают частотные диапазоны 1800 и 800 МГц (стандарт LTE).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews

Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

В 2024 году в Сеть утекли более 710 млн записей о россиянах

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

У Apple требуют отключить в iPhone ИИ. Он галлюцинирует и показывает пользователям выдуманные новости, приводя журналистов в бешенство

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще