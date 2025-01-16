«МегаФон»: в зимние каникулы саратовцы предпочитали отдых на природе

В первые дни января 2025 г. жители и гости областной столицы проводили много времени на свежем воздухе. Использование мобильного трафика в природных парках и зонах отдыха возросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2024 г. и на 46% — относительно прошлого года. Информацию предоставили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов по базовым станциям. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Практически сразу после наступления нового года увеличилось число желающих насладиться теплой зимней погодой. Наибольший всплеск мобильной активности в излюбленных локациях под открытым небом произошел 2 января 2025 г. В этот день объем трафика превысил среднесуточные значения длительных выходных на 15%. Самым «домашним» днем ожидаемо стало 1 января 2025 г. — время, когда большинство саратовцев и гостей города отдыхали после ночного праздника.

Порядка 16% всех посетителей парков составили туристы. В рекреационных зонах города чаще других можно было встретить жителей столицы страны, Волгоградской, Самарской, Астраханской областей.

Для уединения с природой отдыхающие в основном выбирали «Кумысную поляну», а делиться впечатлениями предпочитали во «ВКонтакте» и в Telegram. Эти платформы заняли лидирующие позиции по числу пользователей и объему трафика — на них пришлась треть всех интернет-данных, передаваемых через сеть оператора в прогулочных локациях Саратова.

Инженеры оператора заранее подготовил сеть к новогодним праздникам, установив дополнительное оборудование в популярных туристических местах и территориях массового отдыха горожан. Телеком-объекты заработали вблизи парка отдыха «Ударник» в Заводском районе и базы «Водник» в Гагаринском районе.

«Оставаться на связи в любой точке региона — естественное желание пользователей и каждая новая базовая станция шаг за шагом приближает нас к этой цели. В прошлом году мы провели значительную работу по расширению сети. В дополнение к строительству и модернизации телеком-объектов, наши технические специалисты провели рефарминг в районах с высокой абонентской активностью. Это перераспределение частот, задействованных в сетях прошлых поколений, на более быстрый стандарт LTE. Работы позволили повысить скорость интернета там, где это особенно востребовано», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.