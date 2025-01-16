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МТС ID поможет клиентам Fix Price авторизоваться без ввода пароля

ПАО «МТС», цифровая экосистема, интегрировала сервис МТС ID для авторизации в интернет-магазине и мобильном приложении сети низких фиксированных цен Fix Price. Теперь абоненты любого мобильного оператора России смогут авторизоваться бесшовно или с одноразовым кодом из СМС, чтобы оформить заказ. С момента подключения сервиса кнопкой входа в личный кабинет Fix Price воспользовались уже более девяти тыс. новых клиентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис аутентификации МТС ID сокращает клиентский путь до нескольких кликов. Абонентам российских операторов достаточно указать номер телефона, после чего система отправляет одноразовый код для входа вне зависимости от принадлежности номера к оператору сотовой связи. Если пользователь ранее взаимодействовал с экосистемными продуктами МТС и заходит в интернет с помощью мобильного трафика, авторизация происходит бесшовно — без ввода кода. Далее покупатель сразу сможет перейти к целевому действию — оформлению и отслеживанию заказа или активации бонусной карты в личном кабинете.

«Единый вход с использованием технологии SSO (single sign-on) снижает нагрузку на службу поддержки, ускоряет доступ к платформе и повышает безопасность. Пользователям больше не нужно запоминать пароль или восстанавливать учетные данные — достаточно использовать мобильный номер. Такой подход ускоряет регистрацию и делает процесс покупки удобнее», — сказала директор департамента развития модулей и цифровой бесшовности Анна Струганик.

«Интеграция МТС ID упрощает процесс регистрации и авторизации, позволяет клиентам быстрее переходить к оформлению заказов. Мы уже отмечаем положительную динамику в регистрации пользователей и их активности. Для нас важно, чтобы взаимодействие с платформой Fix Price было интуитивно понятным и удобным, и такие технологии играют ключевую роль в достижении этой цели», — сказала Татьяна Космынина, руководитель проекта по организации и развитию онлайн-продаж Fix Price.

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