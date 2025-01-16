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МТС подключила в 2024 году к скоростному домашнему интернету 120 тыс. домохозяйств в Москве и области

МТС расширила сеть фиксированной связи в 2024 г., подключив к гигабитному интернету около 120 тыс. домохозяйств в Москве и области. Всего благодаря скоростному домашнему интернету МТС доступ к современным цифровым сервисам в столичном регионе имеют сегодня более 5,2 млн квартир и частных домов.

В 2024 г. МТС провела порядка 300 километров волоконно-оптических линий связи для подключения к интернету по технологии GPON 120 тыс. домохозяйств. За год доступ к гигабитному фиксированному интернету предоставлен в 496 многоквартирных домах – в новых и уже обжитых жилых комплексах Москвы и Московской области. Объем строительства сети домашнего интернета в минувшем году превысил аналогичный показатель 2023 г. на 8,2%.

Большая часть многоквартирных домов (72%), подключенных к сети GPON в 2024 г., пришлась на Москву и Новую Москву, 28% – на Подмосковье.

Более трети домов (32%), подключенных к гигабитному интернету МТС – новостройки. Оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных столичных ЖК как «Остров», «Событие», «Символ», «Солнцево Парк», «Лучи». В области – к крупнейшим жилым комплексам в Наро-Фоминске, Красногорске, Люберцах и других городах.

«На московском рынке широкополосного доступа в интернет МТС традиционно занимает лидирующие позиции. Это стало возможным благодаря серьезным инвестициям компании в оптоволоконную сеть GPON, которую мы продолжаем активно расширять и развивать. Сегодня скоростной домашний интернет – обязательное условие комфортного жилья, и мы продолжим работу, чтобы максимально расширить доступ жителей Московского региона к гигабитному интернету», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi[i]. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе превысила 49,6 тыс. километров. К ней подключено более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта.

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