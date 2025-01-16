МТС усилила сеть LTE в знаменитом орловском селе Русский Брод

ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE в селе Русский Брод Орловской области. После включения дополнительного диапазона местные жители могут пользоваться ускоренным мобильным интернетом с возможностью звонить через сеть LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты провели усиление сети на берегах реки Любовши, подарившей в глубоком прошлом название «Русский Брод» сначала участку местности, затем старинной деревне, а еще позже и железнодорожной станции. Однако Русский Брод – единственное в России село с таким названием. Сегодня качественная связь доступна здесь тысячам селян и пассажирам проходящих поездов. Интернет помогает пользоваться привычными цифровыми сервисами, оформлять пособия и льготы.

Русский Брод привлекает гостей региона историческими достопримечательностями. Например, в сохранившейся усадьбе Лавровых часто гостил уроженец Орловщины, известный философ, социолог и культуролог Николай Данилевский. Связь от МТС поможет быстро отправлять фото и видео Музалевской горы, с которой открывается панорамный вид на деревню и изгибы Любовши. Эти места особенно ценят палеонтологи за богатейшие залежи известняка, хранящего тайны окаменелостей девонского периода.

«Мы продолжаем усиливать покрытие сети в регионе. В этом году мы планируем провести большую работу в сельских районах, где смартфон – это зачастую единственная связь с большим миром. Сельские жители должны пользоваться теми же цифровыми сервисами, что и горожане. Наличие высокоскоростного мобильного интернета в таких местах открывает новые горизонты для внедрения интеллектуальных технологий», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.