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В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники

Сервис каршеринга BelkaCar выяснил, куда ездили пользователи на новогодних праздниках. Так, был зафиксирован рост долгих поездок по пакетным тарифам. Наибольшей популярностью пользовались тарифы от одного до трех дней. Общий рост долгих аренд составил до 15% по сравнению с периодом до праздничных каникул. Особой популярностью пользовались поездки в Коломну, Истру, Зарайск, Солнечногорск, Клин, Орехово-Зуево, а также по городам Золотого кольца: в Ярославль, Кострому, Суздаль, Углич, Владимир и другие. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Чаще всего пользователи BelkaCar брали в аренду кроссоверы, которые отличаются вместительным салоном и багажником, что добавляет комфорта при длительных поездках: Geely Coolray, Belgee x50, Haval Jolion, Exeed LX и TXL, Baic x55 и Chery Tiggo 7 Pro.

На сегодняшний день в сервисе доступно 7,2 тыс. В сервисе зарегистрировано более 2,2 млн человек.

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