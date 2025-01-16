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В видеоконференциях Compass появилась трансляция звука при демонстрации экрана

Теперь в видеоконференциях Compass есть возможность транслировать звук при демонстрации всего экрана или отдельного окна. Функция доступна в приложениях для компьютеров на всех платформах и в браузерах без необходимости настраивать дополнительный софт или оборудование. Это поможет сотрудникам российских компаний одной кнопкой делиться видео и аудио контентом во время видеоконференции. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Разработчики корпоративного мессенджера Compass добавили в видеоконференции функцию трансляции звука во время демонстрации экрана. Теперь пользователи могут одним нажатием полноценно поделиться не только презентацией или вкладкой браузера, но и видеороликами. Новая возможность поможет бизнесу во внешних и внутренних коммуникациях, когда необходимо продемонстрировать заранее заготовленное видео, например, в рамках обучения сотрудников или продаж продуктов и услуг.

Демонстрация экрана со звуком в видеоконференциях Compass доступна без ограничений в приложениях на всех платформах. Кроме того, демонстрировать экран со звуком можно при подключении к видеоконференции в браузере.

При этом для полноценной работы новой функции не требуется приобретать и настраивать дополнительное оборудование или софт. Разработчики предусмотрели совместный доступ к звуку демонстрации одним нажатием – пользователям достаточно одним кликом активировать шеринг звука в настройках демонстрации.

«Сегодня бизнесу нужно больше, чем просто делиться презентациями. Во многих направлениях компании широко используют видеоконтент – от обучения сотрудников до продаж, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, – Мы добавили функцию трансляции звука во время демонстрации экрана или отдельного окна, чтобы видеоконференции Compass помогали бизнесу как можно проще решать повседневные задачи. При этом пользователям не нужен дополнительный софт или оборудование – достаточно нажать одну кнопку в интерфейсе».

Кроме того, в новой версии корпоративного мессенджера Compass разработчики упростили интерфейс видеоконференций и перенесли все настройки для модераторов в отдельное окно. Это помогает модераторам быстрее и комфортнее управлять встречей.

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