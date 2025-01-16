CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«VK Реклама» принесла бизнесу в два раза больше целевых действий в 2024 году

Общее количество объявлений на площадках VK в 2024 г. выросло в 2,5 раза год к году, а количество рекламных кампаний в «VK Рекламе» увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря развитию рекламных инструментов и автоматизации процессов с помощью ИИ количество целевых действий — продаж, заявок, установок, подписчиков, — которые реклама принесла бизнесу, увеличилось на 116% год к году.

Рекламодатели инвестировали в продвижение товаров и услуг в различных категориях, среди лидеров можно выделить beauty-сегмент. Рост инвестиций в категорию товары для красоты увеличился в 2,7 раза год к году. Рекламодатели также активно вкладывали бюджеты в категории игры и образование.

vk1.png

VK

Бюджеты рекламодателей в продвижение мобильных приложений в «VK Рекламе» выросли на 20% год к году. Лидером по инвестициям в продвижение стали видеоплееры и редакторы – бюджеты рекламодателей по этим категориям выросли более чем в девять раз. Среди других популярных категорий в 2024 г. отметились: новости и журналы, персонализация, стиль жизни и красота.

vk2.png

VK

Самой популярной целью продвижения у рекламодателей стало привлечение лидов. Также в «VK Рекламе» настраивали кампании на узнаваемость и охват, клики по рекламе, установки мобильного приложения и привлечение подписчиков в сообщество/канал.

За год количество отправленных лид-форм выросло в 2,8 раза. Благодаря лид-формам пользователи могут оставить в объявлении контакты для заявки на обратную связь, а компании — получить готовых к покупке клиентов. При этом прирост конверсии на вложенный рубль составил 20%.

vk3.png

VK

Ключевые обновления «VK Рекламы» в 2024 г.

В «VK Рекламе» появились новые возможности для владельцев приложений на Android. Пользователям стало доступно продвижение приложений из AppGallery, а также появилась оптимизация кампаний на события внутри приложений из магазина RuStore.

Платформа также запустила возможность премиального размещения на самых заметных местах в ключевых медийных проектах VK и в сети партнерских сайтов.

Для рекламодателей расширились возможности охватного продвижения «ВКонтакте» — стало доступно продвижение на широкую аудиторию видеороликов и клипов. Подписаться на сообщество или профиль автора при этом возможно не отрываясь от просмотра контента, прямо из ролика.

Совершенствовались инструменты создания текстовых и визуальных креативов. В «VK Рекламе» появился инструмент для генерации изображений и вертикальных видеокреативов для рекламы, значительно обновился инструмент по автоматическому созданию текстов объявлений.

Одним из знаковых релизов осени 2024 г. стал запуск платформы VK AdBlogger – площадки для взаимодействия авторов и рекламодателей. На платформе рекламодатели могут размещать рекламу у профильных авторов и привлекать клиентов, а авторы сообществ от 1000 подписчиков — получать заявки от бизнеса разного масштаба, размещать рекламу и зарабатывать. К VK AdBlogger уже присоединились более 44 тыс. сообществ, через платформу уже размещено более 110 тыс. публикаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

В 2024 году в Сеть утекли более 710 млн записей о россиянах

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

У Apple требуют отключить в iPhone ИИ. Он галлюцинирует и показывает пользователям выдуманные новости, приводя журналистов в бешенство

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще